Trust è una delle aziende più affermate e conosciute nel settore delle periferiche e degli accessori per computer, proponendo negli anni prodotti affidabili e andando incontro alle necessità di milioni di persone. Non possiamo che essere felici dunque nello scoprire che un brand di tale portata decida di muovere un passo in avanti verso la sostenibilità, dando esempio di impegno nei confronti delle tematiche ambientali che sono oramai impossibili da ignorare e che tutti dovrebbero tenere maggiormente in considerazione. Il nuovo arrivato nella gamma di prodotti di Trust, il set Trezo Comfort Wireless Keyboard & Mouse, è infatti composto all’85% da materiali riciclati, con una classificazione Clevergreen di grado 4 e con un packaging interamente di carta.

Il set composto da tastiera e mouse si propone per un utilizzo da ufficio, con la caratteristica principale di essere completamente silenzioso; sia la digitazione durante la scrittura che i click sono infatti quasi completamente insonorizzati, rappresentando una soluzione perfetta per il posto di lavoro. Non vi dovrete preoccupare nemmeno di riempire la scrivania di cavi, dato che entrambi i dispositivi sono wireless e sfruttano la tecnologia plug and play: vi basterà collegare al PC la USB presente all’interno del mouse per iniziare a usarli, e se anche la vostra postazione è lontana questo non rappresenterà un problema, dato che possono connettersi fino a 10 metri di distanza.

La tastiera

Partendo dalla tastiera, ci troviamo dinanzi a una tastiera che misura 436 x 182 x 44 mm dotata di un pad numerico a grandezza completa e di un comodo poggiapolsi, il quale vi garantirà di mantenere i polsi in una posizione corretta nel corso della giornata di lavoro, evitando il classico dolore che può insorgere dopo tante ore con le dita sui tasti. Inoltre, la tastiera è dotata di qualsiasi tasto possa mai servirvi durante la giornata di lavoro: abbiamo ad esempio shortcut per aprire e chiudere nuove finestre, per copiare e incollare elementi e per aprire applicazioni come le impostazioni, la casella di posta, la calcolatrice e il lettore multimediale. Inoltre, in alto a sinistra sono collocati anche dei pulsanti per gestire la riproduzione di musica, serie tv e film, perfetti dunque se volete utilizzare piattaforme di streaming durante la pausa pranzo.

Abbiamo avuto modo di provare la tastiera per qualche giorno, svolgendo principalmente attività d’ufficio e quindi scrivendo per molte ore. La nostra esperienza è stata più che positiva: i tasti sono, come promesso, quasi totalmente silenziosi, e restituiscono un ottimo feedback alla pressione, non perdendo quasi mai colpi; dato che i tasti sono spaziati tra di loro è impossibile non notare una leggera oscillazione alla digitazione, ma nulla che ne comprometta l’esperienza d’uso.

Non abbiamo avuto invece alcun problema con la connettività: una volta collegata al PC (operazione che ha richiesto neanche un minuto), la tastiera è stata riconosciuta immediatamente e non si è mai disconnessa. Abbiamo anche apprezzato particolarmente l’inclusione nella confezione di pile Duracell, le quali, secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale del set, promettono ben 48 mesi di autonomia per la tastiera, e 12 per il mouse. Insomma, potete stare più che tranquilli sul fatto che il set non si scaricherà durante le giornate di lavoro; dopo qualche minuto di inutilizzo i dispositivi entreranno infatti in modalità stand-by, non consumando praticamente alcuna energia, ma è anche possibile spegnerli manualmente con gli appositi switch prima di uscire dall’ufficio per preservare ancora di più la batteria e ottimizzarla davvero al massimo.

Il mouse

Passiamo ora al mouse, che, al contrario della tastiera, punta tutto sulla semplicità. Presenta infatti un design semplice ed elegante, adatto sia per i destrimani che per i mancini grazie alle rientranze simmetriche nei lati; non troviamo dunque tasti laterali, bensì la classica rotellina che, oltre a scrollare le pagine, permette di aprire i link in una nuova scheda. Inoltre, troviamo un comodo pulsante che permette di modificare i DPI in tre livelli: 1000, 1400 e 1800, adattando dunque la sensibilità in base ai nostri bisogni.

Così come per la tastiera, ogni click è quasi impercettibile al rumore, e nel nostro utilizzo il mouse si è dimostrato comodo e responsivo. Ovviamente non si tratta di un dispositivo da utilizzare in ambito gaming e soprattutto in partite competitive nell’ambito degli eSport, ma per l’ufficio vi consentirà un’esperienza più che piacevole.

Un set comodo e affidabile

Insomma, Trust con il set Trezo Comfort Wireless Keyboard & Mouse è riuscito a lanciare sul mercato non solo dei prodotti che pensano all’ambiente e che quindi rappresentano un acquisto sostenibile, ma anche che vi accompagneranno fedelmente nelle giornate di lavoro. Potrete quindi scrivere email, navigare in rete e utilizzare tutti i programmi di cui avete bisogno agilmente, semplificandovi notevolmente la vita grazie alle numerosissime shortcut presenti nella tastiera e non preoccupandovi di dover cambiare le batterie frequentemente o di fare rumore durante le videochiamate o le streaming in live.

Il set è compatibile sia con PC Windows (con sistema operativo Windows 10 o 11) che con MacOS 10.15, 11 o 12 e, dal momento dell’acquisto, ha ben due anni di garanzia, assicurandovi così di rimanere tranquilli per qualsiasi problema possiate avere — cosa comunque difficile, dato che la tastiera è anche resistente all’acqua, quindi se dovesse capitare di rovesciarci sopra una bevanda, non avrete bisogno di andare nel panico.

Al netto di tutto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto del set Trezo Comfort Wireless Keyboard & Mouse, di cui potete trovare tutti i rivenditori nella pagina ufficiale del prodotto. Oltre al design innovativo, è perfetto sia per destrimani che per mancini; in più, la sostenibilità, la silenziosità dei tasti, la durabilità, l’ergonomia di alto livello e la compatibilità con ogni dispositivo rendono questa combinazione tastiera e mouse un’alternativa davvero imperdibile per tutti coloro che lavorano in ufficio (e non solo).