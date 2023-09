Settembre è ormai tra noi e, con esso, ci si appresta a scoprire quella che sarà la nuova stagione delle offerte che, come sempre, ci condurrà poi verso i periodi dell’anno tradizionalmente legati a momenti come il Black Friday e la stagione natalizia. Nel mentre, tuttavia, possiamo comunque goderci quelle che sono le ultime (ma ancora ottime) offerte della “Gaming Week” di Amazon che continuerà a deliziarci ancora per qualche giorno, ovvero fino al prossimo 3 settembre!

Una tornata promozionale che ci ha regalato ben più di una soddisfazione, offrendoci tante opportunità per acquistare prodotti non solo da gaming, a anche utili per la vita di tutti i giorni, come nel caso di questo ottimo mouse verticale a marchio Trust, che grazie ad uno sconto del 20% è oggi disponibile ad appena 19,99€!

Si tratta di un ottimo prezzo, per un mouse che consigliamo vivamente a chiunque passi molte delle sue ore davanti al PC, magari per studio o per lavoro e che, per questo, deve munirsi di un dispositivo che non complichi lo sforzo articolare a cui i nostri polsi e le nostre mani sono già normalmente soggetti a causa dell’utilizzo di tastiere e mouse.

Il Trust Verto, infatti, è un mouse dal design ergonomico, caratterizzato da un corpo dalla forma verticale che, a differenza dei comuni dispositivi di puntamento, vi consentirà di inclinare il braccio e il polso a 60°, affaticando di meno quella che è l’articolazione della mano, pur garantendo una presa comoda e un’ottima maneggevolezza.

Il grip è infatti ottimo, grazie ad un pratico rivestimento in gomma, ed anche dal punto di vista dell’efficienza, Trust Verto si comporta decisamente bene, potendo contare su di un sensore ottico con 3 diverse velocità selezionabili: 800, 1200 e 1600 DPI. Dotato, inoltre, di 2 tasti azionabili direttamente con il pollice, Verto garantisce un controllo rapido e preciso, una buona velocità di scorrimento e vi aiuterà, al netto delle tante ore al PC, ad evitare di incorrere in spiacevoli problemi come quelli derivanti dalla Sindrome del tunnel carpale, che purtroppo spesso colpisce proprio gli utilizzatori quotidiani di mouse e tastiere.

Insomma, parliamo di un mouse abbordabile nel prezzo, ma molto utile e che, grazie alla Gaming Week, è oggi in sconto ad un prezzo davvero ottimo! Per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo ottimo dispositivo vada esaurito.

