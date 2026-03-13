Su Amazon è disponibile il set tastiera e mouse wireless Trust Ymo II, una soluzione silenziosa e senza fili con layout QWERTY italiano, tasti a profilo ribassato e resistenza agli schizzi. Il mouse ambidestro con selezione DPI (800-1600) e la garanzia di 5 anni completano un'offerta davvero completa. Un solo ricevitore USB per entrambi i dispositivi, fino a 10 metri di portata. Disponibile a soli 18,99€ con il 24% di sconto rispetto al prezzo originale di 24,99€.

Trust Ymo II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Ymo II Set Tastiera e Mouse Wireless Silenziosi è la soluzione ideale per chi lavora in ufficio o in smart working e desidera un setup ordinato e privo di cavi. È particolarmente consigliato a chi condivide spazi di lavoro con altri, grazie ai tasti e pulsanti silenziosi che riducono al minimo il rumore durante la digitazione. La connettività wireless fino a 10 metri con un unico ricevitore USB lo rende perfetto anche per chi utilizza il PC o il laptop a distanza, mentre la resistenza agli schizzi lo rende adatto a chi ama avere una bevanda calda sulla scrivania.

Questo kit soddisfa le esigenze di chi cerca comfort e produttività senza spendere cifre elevate: a soli 18,99€ (con uno sconto del 24% rispetto ai 24,99€ originali), si ottiene una tastiera con tasti a profilo ribassato e angolazione regolabile, e un mouse ambidestro con selezione della velocità tra 800 e 1600 DPI. La garanzia di 5 anni offerta da Trust completa un prodotto pensato per durare nel tempo, rendendolo un acquisto sicuro per studenti e professionisti.

