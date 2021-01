TSMC produrrà chip a 3nm per Intel

Secondo quanto comunicato da DigiTimes, Intel e TSMC avrebbero siglato un accordo che prevede per il colosso dei chip americano di produrre le proprie CPU nelle fonderie taiwanesi con un processo produttivo a 3nm. La produzione di chip in grandi volumi sarebbe prevista per la seconda metà del 2022.

Le fonti di DigiTimes avrebbero affermato che alcuni dei team responsabili per la produzione della tecnologia Intel avrebbero già fatto visita alla fabbrica di TSMC conosciuta come Southern Taiwan Science Park (STSP). Il sito ospiterebbe la prima fonderia del colosso taiwanese che starebbe lavorando all’espansione dei nodi di produzione a 5nm e 3nm.

Stando sempre alle voci ricevute dalla testata giornalistica, gli ordini di chip Intel a 3nm renderebbero la casa di Santa Clara il secondo più grosso cliente di TSMC a sfruttare tale processo produttivo, alle spalle solo di Apple. L’accordo tra i due giganti del mondo dei semiconduttori sarebbe teoricamente esteso anche alle tecnologie GAA a 2nm. Sia Intel che TSMC non hanno voluto rispondere alla richiesta di informazioni di DigiTimes.

Pat Gelsinger, nuovo SEO Intel

Intel ha affermato nella sua recente conference call sui guadagni che l’azienda sfrutterà il vantaggio dell’IDM e investirà nella leadership dello sviluppo tecnologico in futuro. “La maggior parte dei nostri prodotti del 2023 saranno fabbricati internamente“, ha sottolineato Pat Gelsinger, il nuovo CEO di Intel. “Aumenteremo anche l’uso delle nostre capacità di fonderia“.

Bob Swan, CEO in uscita dell’azienda, ha anche aggiunto: “continueremo a sfruttare le relazioni che abbiamo sviluppato nel corso degli anni con i nostri partner esterni di fonderia e crediamo che possano giocare un ruolo più grande nella nostra roadmap di prodotti, dati i nostri design disaggregati“.

Per quanto riguarda TSMC, la “risk production” di chip a 3nm è programmata per iniziare già entro la fine di quest’anno con il raggiungimento della produzione in grandi volumi nella seconda metà del 2022.