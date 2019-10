TUF Gaming VG249Q, un nuovo monitor gaming Asus con tecnologia ELMB-Sync

La gamma di monitor Asus TUF Gaming si espande con il modello VG249Q, un 23,8 pollici con pannello IPS Full HD, refresh rate massimo di 144 Hz e FreeSync.

Asus ha annunciato il monitor TUF Gaming VG249Q, uno schermo dotato di tecnologia ELMB-Sync o Extreme Low Motion Blur Sync.

Di cosa si tratta? Come altri tre modelli annunciati allo scorso Computex, ELMB-Sync è sostanzialmente l’unione di due tecnologie: VESA Adaptive-Sync ed ELMB (Extreme Low Motion Blur), due soluzioni che finora non erano in grado di lavorare allo stesso momento.

La prima tecnologia consente ai monitor di variare la frequenza di aggiornamento in modo da sincronizzarsi con il frame rate della scheda video in modo da non riprodurre stuttering e tearing. Extreme Low Motion Blur usa una retroilluminazione “strobo” (accende e spegne i pixel di continuo) che inserisce un frame nero nel mezzo di ogni refresh per ridurre il motion blur.

Questo permette di vedere meno sfocature quando vengono mostrati a schermo oggetti in rapido movimento, permettendo alle immagini di apparire più nitide. Il motivo per cui queste tecnologie non operano contemporaneamente di solito è il fatto che ELMB solitamente opera a un refresh rate fisso.

Aggiungere un refresh rate variabile al mix rende le cose molto più complesse, ma Asus ha risolto il problema inserendo un chip dedicato progettato in casa, che si occupa proprio di far andare d’accordo il tutto. Così facendo è riuscita ad abbinare Adaptive Sync ed ELMB, catturando i benefici di entrambe le tecnologie.

Per quanto riguarda il TUF Gaming VG249Q ci troviamo davanti a uno schermo da 23,8 pollici con pannello IPS Full HD e un refresh rate massimo di 144 Hz. Il pannello offre un tempo di risposta MPRT di 1 ms. Non supporta l’HDR e offre una luminosità massima di 250 cd/m2. È invece compatibile con la tecnologia FreeSync.

Il monitor è regolabile in rotazione, inclinazione e altezza, ha due speaker stereo da 2 watt e un comparto di ingressi variegato formato da HDMI, D-Sub e DisplayPort. Non manca un jack da 3,5 mm.

Al momento non è noto il prezzo al quale vedremo questo TUF Gaming VG249Q, ma due dei tre modelli annunciati al Computex sono già disponibili su Amazon e potete trovarli a queste pagine se siete interessati a ELMB-Sync: VG27AQ (27”, IPS, 155 Hz) e VG27BQ (27”, TN, 155 Hz). Su Amazon latita ancora il VG32VQ (32”, VA, 144 Hz), presente su altri lidi, ma rintracciamo invece un inedito modello chiamato VG35VQ contraddistinto da un pannello VA curvo da 35″ con refresh rate massimo di 100 Hz.