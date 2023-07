Se siete sempre più consapevoli dell’importanza di proteggere la vostra privacy online e state pensando di attivare un servizio VPN, vi consigliamo di considerare TunnelBear come fornitore per i prossimi anni. Si tratta di un servizio VPN affidabile e rinomato, che offre numerosi vantaggi, a cominciare dalla convenienza garantita da questa offerta.

L’abbonamento sarà valido per ben 3 anni, con un prezzo fisso di circa 3 euro al mese per tutta la durata del servizio. Questo è un periodo di abbonamento più lungo rispetto ai soliti piani annuali o biennali, il che rende TunnelBear una scelta adatta a coloro che desiderano mantenere lo stesso provider per un lungo periodo di tempo. Lo sconto è del 67%, molto interessante considerando che TunnelBear è incluso nella nostra lista delle migliori VPN del 2023.

Va detto poi che TunnelBear è una delle VPN più convenienti, affidabili e facili da utilizzare. La sua interfaccia utente è progettata per mettere in evidenza le funzioni essenziali, mentre le opzioni avanzate sono accessibili agli utenti più esperti tramite menu più nascosti ma facilmente accessibili. La stessa semplicità dell’interfaccia si riflette nelle applicazioni mobili per iOS e Android, che presentano una notevole somiglianza.

Durante i nostri test, non abbiamo riscontrato problemi nemmeno con i torrent, nonostante il provider non menzioni ottimizzazioni specifiche per il P2P. In sostanza, TunnelBear è una VPN che offre la possibilità di bypassare molte restrizioni, mantenendo al primo posto la protezione della privacy online. Inoltre, il supporto clienti è affidabile e fornisce risposte alle vostre domande entro poche ore.

Non ci resta, dunque, che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

