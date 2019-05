Turbo Right, Thermalright punta sul raffreddamento a liquido

Thermalright entra nel mondo dei sistemi di raffreddamento a liquido con Turbo Right 240 C e Turbo Right 360C.

Thermalright è nota per le soluzioni di raffreddamento ad aria, ma finalmente l’azienda ha deciso mettere piede anche nell’altra metà del mercato, quella formata dai dissipatori a liquido AIO (All-In-One). L’azienda ha infatti annunciato i Turbo Right 240 C e Turbo Right 360C.

Questi nuovi dissipatori si basano su un waterblock proprietario in rame di Thermalright chiamato per l’appunto “Turbo Right”. Questa soluzione usa microcanali da 0,1 mm con una superficie di contatto estesa per garantire un flusso del liquido ottimale.

La pompa Turbo Right è stata inserita all’esterno del waterblock, una scelta che – secondo l’azienda – va a contrastare le vibrazioni e lo stress applicato al processore e alla scheda madre. Il waterblock ha una piccola finestrella trasparente dalla quale si può scorgere il meccanismo di rotazione, monitorare il flusso ed il livello del liquido ed integra un’illuminazione a LED RGB.

Il Turbo Right 240 C usa, come dice il nome, un radiatore da 240 mm mentre il Turbo Right 360 C ne monta una versione da (indovinate un po’?) 360 mm. I radiatori dispongono di un corpo lamellare ad alta densità che dovrebbe aiutare a raggiungere un buon livello di dissipazione.

Le ventole Thermalright TY-121BP PWM sono dedicate al raffreddamento del radiatore. Queste ventole da 120 mm e girano ad una velocità compresa tra i 600 e i 1800 RPM con un flusso d’aria che si aggira tra i 25,76 e i 77,28 CFM (centimetri cubi al minuto). La pressione dell’aria si pone tra i 0,30 fino a 2,27 mmH2O (millimetri di acqua) e la rumorosità si dovrebbe aggirare tra i 19 e i 25 dBA, tutto questo chiaramente a seconda della velocità in cui la ventola sta girando.

Come accade per gli altri dissipatori a liquido AIO presenti in commercio, il dissipatore viene venduto preriempito con un liquido refrigerante e richiede davvero poca manutenzione. Tuttavia, è possibile sopperire ad eventuali perdite di liquido o sostituire quello presente attraverso un’apposita porta.

Per supportare la manutenzione del prodotto l’azienda ha deciso di includere nel prezzo anche una bottiglia da 100ml di refrigerante Turbo Right. Il supporto alle piattaforme AMD è limitato al recente AM4. Thermalright è stata più generosa per quelle Intel garantendo il supporto ai socket LGA 775, LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-V3 e LGA 2066.

Al momento, sfortunatamente, non sono disponibili informazioni sul prezzo o la disponibilità di Turbo Right 240C e Turbo Right 360 C.