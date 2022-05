Sebbene il mondo dei Single Board Computer (SBC) sia dominato da Raspberry Pi, il mercato continua a fornire alternative più o meno valide per soddisfare le esigenze della maggior parte di utenti possibile. Recentemente, è stata lanciata su Kickstarter una nuova campagna destinata alla raccolta di fondi per il cluster computer Turing Pi 2. La community ha accolto con entusiasmo il progetto, tanto che, a fonte di un obiettivo di 60.764 euro, nel momento in cui stiamo scrivendo sono stati raccolti ben 1.073.046 euro in soli due giorni e manca ancora quasi un mese alla conclusione della campagna.

Closed our funding goal in less than 3 minutes

$200k in 15 minutes

$400k in 30 minutes

You are awesome!https://t.co/yIzx4ooY2c#turingpi2launch pic.twitter.com/RkTu3oC78I — Turing Pi (@turingpi) May 16, 2022

Turing Pi 2 è stato progettato principalmente per utilizzare i moduli Turing RK1, una sorta di concorrente di Raspberry Pi Computer Module 4, ma nei quattro moduli SODIMM a bordo è anche possibile inserire altri dispositivi, come NVIDIA jetson Nano, TX2 NX o Javier NX. Dal punto di vista delle specifiche, Turing RK1 è equipaggiato con il SoC Rockchip RK3588, che integra quattro core ARM Cortex-A72 e quattro core A55, accompagnato da un massimo di 32GB di RAM. Particolarmente interessante è la presenza di un’unità di elaborazione neurale (NPU) con sei TOPS, rendendo il dispositivo appetibile anche a coloro che desiderano avere la possibilità di usare il machine learning.

La scheda Turing Pi 2 è dotata di due porte Gigabit Ethernet, due USB 3 (ma è possibile aggiungerne ulteriori tramite header), due mPCIe (di cui una con slot per schede SIM), due SATA III, una HDMI e un header MIPI DSI. La connettività è completata da un header GPIO a 40 pin. Per quanto riguarda l’alimentazione, essa viene fornita tramite un header ATX a 2 pin.

Nel caso foste interessati, potete acquistare, contribuendo alla campagna Kickstarter. Turing Pi 2 a 219$ per la sola scheda, mentre gli adattatori Raspberry Pi CM4 costano 12 dollari. Come di consueto, ricordiamo che comprare un oggetto su KickStarter non fornisce la garanzia di ricevere il prodotto, ma deve essere visto più come un investimento in un progetto.