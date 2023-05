Il mercato delle cuffie da gaming è in costante espansione, con prodotti che vengono rilasciati sul mercato ogni mese per andare incontro alle esigenze di ogni giocatore. Tra i brand in cima alla classifica per scelta e qualità vi è senza dubbio Turtle Beach: qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle Stealth Pro, delle cuffie di fascia alta che si propongono come leader nel settore, mentre oggi ci occuperemo delle Stealth 600 Gen 2 MAX, un modello wireless decisamente più economico ma non per questo meno meritevole di attenzione, anzi.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max, attualmente vendute a un prezzo di listino di 119,99€, sono disponibili in due versioni, una dedicata a Xbox e una a PS5, con le stesse caratteristiche ma con una singola differenza: la versione per Xbox è compatibile con tutte le piattaforme e, dunque, anche con PlayStation, Nintendo Switch, PC e smartphone, mentre quella per PS5 è compatibile con tutte le piattaforme tranne che Xbox.

Negli ultimi giorni ci siamo occupati di testare le cuffie, soprattutto per il gaming ma non solo, e nei prossimi paragrafi vi racconteremo, dunque, le nostre impressioni, parlando prima del design e poi delle prestazioni del prodotto.

Design

Il design delle Stealth 600 Gen 2 Max è identico a quello del loro predecessore: la struttura è in plastica, il che le rende leggere, padiglioni ricoperti in tessuto e fascetta regolabile rivestita in simil-pelle. Nel nostro caso abbiamo optato per il modello rosa che, insieme a quello turchese, rappresentano gli unici due modelli della linea a essere Carbon Neutral; le due colorazioni rappresentano, infatti, i primi prodotti di Turtle Beach a impatto climatico zero.

Nel padiglione sinistro sono presenti i controlli: abbiamo due rotelle, una per il volume dell’audio e una per quello del microfono, un pulsante per l’accensione, uno per la connessione e uno per passare tra i differenti preset di equalizzazione (di cui parleremo a breve). Dato che questi comandi sono tutti ravvicinati tra di loro, le prime volte inevitabilmente sbaglierete e premerete quello errato; sarebbe stato più semplice suddividerli nei due padiglioni per creare meno confusione? Decisamente sì.

Vi è poi un microfono integrato flip-to-mute, che potrete estrarre al bisogno e poi comodamente ripiegare nel padiglione sinistro. Infine, abbiamo particolarmente apprezzato la possibilità di ruotare completamente, e quindi appiattire, le cuffie, rendendole più comode da tenere sulle spalle mentre non le stiamo utilizzando.

La nostra esperienza

Le cuffie utilizzano un ricevitore USB da 2,4 GHz per connettersi alla vostra piattaforma di scelta, permettendovi di passare dall’Xbox (o PS5, in base al modello che avete scelto) al PC o qualsiasi altra console semplicemente con una levetta. In tal modo la connessione è immediata e, anche se abbiamo riscontrato qualche problema durante una sessione di gioco su computer, dove continuavano a scollegarsi e ricollegarsi in automatico, è generalmente molto stabile. A parte questo episodio isolato, le Stealth 600 Gen 2 MAX si sono sempre dimostrate affidabili e senza alcun ritardo di input.

Per quanto riguarda la qualità audio, le cuffie presentano dei driver Nanoclear da 50mm che garantiscono un’ottima resa sia con i videogiochi che con prodotti di intrattenimento come film e musica, riproducendo fedelmente i suoni di qualsivoglia contenuto. Tramite il pulsante “mode” di cui vi parlavamo poco fa è possibile intercambiare tra quattro modalità: suono standard, amplificazione dei bassi, dei bassi e degli alti o della voce; queste non apportano chissà quali differenze nelle performance, complice anche il fatto che non è possibile modificare manualmente i parametri tramite il software Audio Hub di Turtle Beach, a cui è possibile collegare le Stealth 600 Gen 2MAX, ma unicamente per gli aggiornamenti del software. Vi è poi la modalità Superhuman Hearing, la quale potenzia in generale la resa audio degli effetti sonori ed è mirata a migliorare le performance di gioco durante le partite competitive.

Insomma, il modello di Turle Beach si è dimostrato un ottimo alleato durante le sessioni di gioco grazie all’ottima qualità audio, mentre anche il microfono ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. Nonostante l’archetto sia rigido e, quindi, non sia possibile avvicinarlo maggiormente alla bocca, è riuscito a trasmettere la nostra voce in modo chiaro e senza alcuna distorsione; purtroppo le cuffie non sono dotate di alcuna tecnologia di cancellazione del rumore e, quindi, non c’è da aspettarsi un suono perfetto, ma si tratta di una performance più che buona per un prodotto di fascia media.

Infine, a soddisfarci particolarmente è stata anche l’autonomia delle cuffie, che arriva fino a 48 ore grazie a un ottimo sistema di risparmio energetico, dato che si spegneranno automaticamente qualora non vengano utilizzate per diversi minuti, riducendo così il consumo della batteria.

In conclusione

Le Stealth 600 Gen 2 MAX rappresentano una buona scelta di fascia media, dato che offrono un’ottima qualità audio sia in entrata che in uscita, uniti a una connessione wireless versatile e un design che, seppur non gridi all’innovazione, è comunque piacevole. L’impegno di Turtle Beach di realizzare degli articoli a zero impatto climatico è sicuramente apprezzabile e, anzi, ci auguriamo che tale certificazione possa venire estesa a sempre più prodotti. Ciò detto, qualora vogliate dare uno sguardo alle cuffie, vi ricordiamo che potete trovarle su Amazon.