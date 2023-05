Negli ultimi anni abbiamo assistito a un esponenziale incremento dell’offerta di cuffie da gaming sul mercato, che spaziano moltissimo nelle caratteristiche e, soprattutto, nel prezzo. Ebbene, negli ultimi giorni un nuovo sfidante è arrivato con l’obiettivo di affermarsi come il miglior prodotto di fascia alta in commercio: le Turtle Beach Stealth Pro, l’headset wireless più avanzato tra quelli proposti dall’azienda, nonché competitor diretto delle SteelSeries Arctis Nova Pro — considerate tra le migliori cuffie da gaming in assoluto —.

Le Turtle Beach Stealth Pro sono disponibili in due versioni, una dedicata a PS5 e una Xbox, entrambe compatibili anche con PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile e vendute a un prezzo di listino di 329,99€. L’unica differenza tra i due modelli è che quello per PS5 non può essere utilizzato con Xbox, mentre quest’ultimo funziona perfettamente con la console di casa Sony. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di provare le cuffie, sfruttandole, ovviamente, per il gaming, ma anche per guardare film, parlare in chat vocale con amici e al telefono, e nei prossimi paragrafi vi racconteremo le nostre opinioni.

Design

Al contrario della maggior parte delle periferiche da gaming sul mercato, le Turtle Beach Stealth Pro non presentano la tipica “estetica da gioco”: non ci sono luci RGB, strisce colorate, LED o tinte esuberanti. Il design è, infatti, estremamente elegante, con una superficie nera opaca alternata al metallizzato.

Sia i padiglioni che l’archetto sono imbottiti in memory foam e rivestiti in similpelle premium, risultando molto comodi sulle orecchie, anche per coloro che indossano gli occhiali — fattore decisamente non scontato —. Il problema delle cuffie è però il peso di ben 422 grammi che, sebbene non si senta in mano, si percepisce eccome sulla testa: dopo qualche ora di utilizzo abbiamo iniziato a provare dolore nella parte della nuca in cui era appoggiato l’archetto, dovendo passare il resto della sessione di gioco a spostarle avanti e indietro per alleviare la pressione.

All’interno dei padiglioni sono presenti dei driver Nanoclear da 50mm, abbinati a ben quattro microfoni interni con cancellazione del rumore. Inoltre, è presente anche un microfono filp-to-mute separato da poter agganciare alle cuffie per ottenere un isolamento della voce ancora più efficace.

Le Turtle Beach Stealth Pro sono unicamente wireless, ma l’autonomia non è un problema dato che — come per le rivali Nova Pro — sono disponibili due batterie intercambiabili. È, infatti, possibile aprire lo sportello magnetico nel padiglione sinistro per trovare lo slot in cui è alloggiata la batteria; una volta scarica (dopo circa 12 ore di utilizzo) basterà sostituirla con quella posizionata nel ricevitore.

Insomma, tenendone sempre una sul ricevitore connesso al PC o alla console e una nelle cuffie si avrà un ricambio continuo senza mai trovarsi con le batterie scariche, il che elimina il problema dell’autonomia.

Sul padiglione destro sono presenti dei pulsanti per accendere il dispositivo, gestire la connessione Bluetooth e attivare la modalità Superhuman Hearing, ma questi sono stranamente scomodi da premere. Non basta semplicemente un tocco del polpastrello per registrare l’input, bensì bisogna tenere tutta la cuffia in mano, premendoli con abbastanza pressione. Infine, nello stesso padiglione è integrata una rotella per alzare o abbassare il volume ruotandola in senso orario o antiorario.

Esperienza d’uso

Come anticipato, abbiamo testato le Turtle Beach Stealth Pro per diverse settimane, sfruttandole sia (e soprattutto) per il gaming sia per l’intrattenimento e le chat vocali. A livello audio, le cuffie offrono delle prestazioni davvero eccellenti, merito dei driver Nanoclear collocati in entrambi i padiglioni. In particolare, ciò che abbiamo apprezzato di più è la possibilità di personalizzare completamente l’esperienza di ascolto tramite il software (o l’app per smartphone) dedicato.

L’Audio Hub di Turtle Beach consente, infatti, di personalizzare ogni aspetto dell’headset, creando dei preset da utilizzare in base al videogioco o al film che stiamo riproducendo. Per esempio, è possibile potenziare i bassi o i dialoghi, attivare o disattivare la cancellazione attiva del rumore e gestire la tecnologia Superhuman Hearing. Ci siamo, quindi, divertiti a sperimentare, ottenendo il massimo dalle nostre sessioni di gioco o relax: con Resident Evil 4 abbiamo dato priorità ai bassi, mettendo così il risalto i raccapriccianti versi degli zombie e rendendo l’opera ancor più ansiogena; con i film abbiamo, invece, risaltato le voci, non perdendoci neanche una battuta.

Dall’applicazione è possibile gestire anche il microfono, dando priorità alla chat e modificando i valori con cui viene trasmessa la nostra voce. Siamo però rimasti delusi da questo aspetto delle Stealth Pro: sia i microfoni integrati che quello agganciabile trasmettono il nostro audio in modo chiaro, ma non al livello di altre cuffie da gaming. La voce suona, infatti, metallica e ovattata, cosa che, ovviamente, non ci aspettavamo in un prodotto di fascia alta.

Ciò detto, abbiamo invece apprezzato la tecnologia di cancellazione del rumore che, secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale del prodotto, è in grado di ridurre i suoni ambientali di 25dB. Effettivamente, una volta attivata la modalità (sempre dall’app, o semplicemente tenendo premuto il tasto apposito sul padiglione destro) veniamo completamente isolati da ciò che accade intorno a noi, permettendoci di concentrarci solo su quello che stiamo ascoltando.

Conclusioni

Insomma, le Stealth Pro sono sicuramente un ottimo prodotto, soprattutto per merito dei driver da 50mm e dell’ottimo software sviluppato da Turtle Beach, ma valgono veramente il loro prezzo? Se tenete unicamente al comparto audio e desiderate ascoltare videogiochi, film e quant’altro con una qualità eccellente allora fanno decisamente al caso vostro, mentre se pensate di acquistarle per il loro microfono potreste rimanere delusi. In ogni caso, le potete trovare su Amazon.