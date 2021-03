Tutti i vostri giochi Steam preferiti sono ora disponibili anche da Mac

Avete mai desiderato poter giocare con tutti i titoli disponibili sul vostro PC da gaming tramite Steam anche dal vostro Mac o MacBook? Valve ha finalmente esaudito la vostra richiesta rendendo disponibile finalmente Steam Link anche sui PC con sistema operativo macOS!

Valve ha annunciato l’arrivo della propria applicazione Steam Link anche sul sistema operativo per desktop e laptop della casa di Cupertino. Steam Link è un’applicazione che permette di riprodurre e giocare in streaming tutti i titoli presenti nella vostra libreria da una moltitudine di dispositivi diversi, anche quelli decisamente non adatti al gaming come i MacBook di Apple.

L’applicazione di Valve era già disponibile precedentemente al download su una miriade di piattaforme di vario genere come Linux, Android, iOS e può essere eseguita anche dai dispositivi meno potenti come i Raspberry Pi, le Apple TV o le smart TV Samsung con sistema operativo Tizen!

Con oggi anche i Mac potranno finalmente avere accesso al mondo di giochi disponibili nel catalogo immenso di Steam. Steam Link è scaricabile dal Mac App Store in via ufficiale ed il suo peso è di soli 30MB.

Ovviamente per poter giocare tramite Steam Link è necessario avere a disposizione un PC da gaming che sia in grado di eseguire i giochi a cui collegarsi, non si tratta di un servizio in streaming dal cloud come Google Stadia o Nvidia GeForce NOW.

Gli unici requisiti tecnici per poter sfruttare Steam Link da Mac sono quelli di avere a disposizione una versione di macOS 10.13 High Sierra o successiva e di collegare PC e Mac alla stessa rete locale. Migliore la qualità della rete locale, più alta sarà la qualità dello streaming!

Grazie a Steam Link è possibile godersi i propri giochi preferiti praticamente da qualsiasi piattaforma esistente, su schermi di ogni forma e dimensione, senza dover per forza rimanere ancorati alla scrivania su cui si ha posizionato il proprio PC da gioco.