Twitch, Reddit, GitHub e Giphy offline: cosa succede?

Aggiornamento

Stando alle ultime notizie, il problema avrebbe colpito moltissimi siti oltre a quelli citati, da giornali come Guardian, Financial Times e e New York Times a siti quali Amazon.com, Deliveroo e Spotify, passando anche per siti governativi come quello britannico. I disservizi sembra fossero legato al CDN Fastly, ma secondo la pagina di status del servizio ora tutto dovrebbe essere rientrato e i vari siti web dovrebbero tornare operativi nei prossimi minuti, anche se con tempi di caricamento più lunghi del solito.

Articolo originale

Sembrava non potesse mai accadere, invece è successo: i tre big del web Twitch, Reddit e Github sono offline. A questi, poi, si sono aggiunti anche Giphy e Gamespot. Entrando su tutti questi siti, compare il classico errore 503, che si riferisce all’impossibilità di raggiungere il servizio.

Le problematiche, secondo quanto si può apprendere anche dal sito DownDetector che si occupa di raccogliere le segnalazioni dei siti irraggiungibili, sono iniziate verso le 11.30. Attualmente, Twitch ha raggiunto più di 1700 segnalazioni dagli utenti, ma il numero è destinato a salire entro i prossimi minuti, poiché il bacino di utilizzatori del servizio di streaming è davvero enorme.

Anche Reddit è down, offline, e le segnalazioni sono arrivate in massa negli ultimi minuti. In questo momento sono circa 1500, ma il numero è destinato a salire così come per Twitch. Si tratta del forum più famoso del web, che racchiude milioni di utenti che ogni giorno si scambiano centinaia di messaggi all’interno dei moltissimi thread dedicati a svariati argomenti.

A questi poi si aggiunge Github, una piattaforma importantissima per gli sviluppatori. Anch’essa racchiude migliaia e migliaia di utenti e il fatto che sia offline è un grave problema soprattutto per chi la utilizza per lavoro. Giphy, invece, è un database e motore di ricerca online dedicato alle GIF animate e se si prova ad accedervi si riceverà il messaggio “connection failure”.

Non si sa ancora se si tratti dell’attacco hacker più importante della storia o se ci sia stato un grave problema ai server che gestiscono questi siti, ma sicuramente si tratta di una situazione più unica che rara. Vedere allo stesso tempo Twitch, Reddit, Github e Giphy offline è incredibile. Vi aggiorneremo sui futuri sviluppi, soprattutto nel caso in cui le società interessate pubblichino qualche dichiarazione per fare luce sull’accaduto e rassicurare – in caso positivo – gli utenti. Nel frattempo non resta che attendere e ricaricare in modo compulsivo le pagine interessate, nella speranza che tutti questi siti tornino online il prima possibile.