Ubuntu 20.10 ora disponibile, ecco le novità

Ubuntu 20.10, nome in codice “Groovy Gorilla”, è finalmente stato lanciato e per la prima volta è disponibile una versione per Raspberry Pi sin dal Day One sulla pagina ufficiale del prodotto. Ubuntu 20.10 è l’ultima iterazione del popolare sistema operativo e, come tale, viene fornito con l’ultimo kernel ed aggiornamenti di Gnome, perfezionando ulteriormente la versione 04/20 LTS (Long Term Support) pubblicata nell’aprile 2020. Ubuntu 04/20 ha visto l’arrivo di una versione per Raspberry Pi qualche tempo dopo il rilascio della versione principale, ma per il 10/20 il team si è impegnato a rendere disponibile la versione principale e l’edizione Raspberry Pi contemporaneamente.

La più grande differenza tra la 20.10 e le versioni precedenti per Raspberry Pi è che questa non è un’immagine server con un ambiente desktop aggiunto in seguito, ad esempio il progetto Desktopify di Martin Wimpress. Ubuntu 20.10 per Raspberry Pi è stato creato come un’immagine desktop completa. Nei primi giorni del Pi, Ubuntu era considerato il sistema operativo predefinito, come Fedora, ma alla fine entrambi persero contro Raspbian (ufficialmente fornito come sistema operativo Raspberry Pi).

Tra le altre novità introdotte in Ubuntu 20.10 troviamo l’integrazione di Gnome 3.38, la possibilità ordinare manualmente le icone nel menù delle applicazioni, è stata aggiunta l’opzione “Restart” al menù di sistema, è possibile trasformare il proprio notebook in un hotspot Wi-Fi dotato di codice QR, è stato migliorato il riconoscimento dell’impronta digitale per il login e sono presenti tutte le ultime versioni dei programmi open source più popolari, come il browser Mozilla Firefox, il client Thunderbird 73 e la suite LibreOffice 7.0.2.

Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare direttamente il sito ufficiale, dal quale potrete scaricare anche direttamente i file .iso per creare un disco di installazione o da convertire in una penna USB avviabile attraverso strumenti come Etcher.

Ricordiamo anche che, recentemente, Microsoft ha annunciato che la versione preview del suo browser Edge è disponibile per le maggiori distribuzioni Linux, mcome Ubuntu, Debian, Fedora e openSUSE.