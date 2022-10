Ubuntu 22.10, conosciuto anche Kinetic Kudu, è finalmente disponibile per il download ed è scaricabile gratuitamente dal seguente indirizzo. Si tratta di una versione intermedia, quindi sarà supportata per soli nove mesi, dopodiché sarà necessario passare alla release successiva. La versione precedente, Jammy Jellifish 22.04, è una LTS (o Long Term Support) e di conseguenza sarà supportata molto più a lungo, vale a dire sino ad aprile 2027.

Ubuntu 22.10 introduce diverse novità, a partire da GNOME 43, l’ultima versione del popolare desktop environment che aggiunge impostazioni rapide per attivare/disattivare il Wi-Fi, il tema scuro o le opzioni di alimentazione, oltre a semplificare il passaggio da una rete all’altra o tra i vari dispositivi audio. Nautilus, il file manager, è stato rinnovato ed è ora ancora più veloce, grazie a ottimizzazioni che sfruttano al meglio anche gli ultimi processori Intel e AMD.

Photo Credit: Canonical

I videogiocatori, e non solo, saranno inoltre lieti di sapere che lo Steam snap di Ubuntu 22.10 è dotato dell’ultima versione di Mesa, la nota libreria grafica open-source che riunisce OpenGL, OpenCL, Vulkan e altre ancora in un unico pacchetto. Del resto, grazie al lancio di Steam Deck, il gaming su Linux è diventato più popolare e sia gli sviluppatori che la community si stanno impegnando molto per rendere tale pratica più accessibile a tutti, anche ai meno esperti.

Per quanto riguarda i Single Board Computer, Ubuntu 22.10 supporta sia la nota linea Raspberry Pi (e più in generale i SoC ARM), compreso il MicroPython di Raspberry Pi Pico W e altri microcontroller, che i processori RISC-V (ora ancora in numero maggiore). Inoltre, sono stati aggiornati i toolchain per lo sviluppo di applicativi IoT, come Ruby, Go, GCC, oltre al linguaggio di programmazione Rust.

Mark Shuttleworth, CEO di Canonical, ha affermato a tal proposito: