Il prossimo rilascio di Ubuntu è in programma per metà ottobre, e le versioni di prova più recenti offrono uno sguardo alle caratteristiche della prossima versione intermedia.

Ubuntu 23.10 è stato battezzato “Mantic Minotaur.” Il termine “Mantic” evoca la profezia e la divinazione del futuro, mentre il “Minotauro” è un noto personaggio mitologico. Gli sfondi desktop seguono un tema labirintico. Al momento, Mantic non ha ancora raggiunto la fase beta, la quale è prevista per la prossima settimana, tuttavia, alcune delle nuove funzionalità in arrivo sono diventate più chiare.

Fin dalla sua nascita nel 2004, Ubuntu ha cercato di allinearsi con i rilasci semestrali del progetto GNOME. Pertanto, è ormai certo che la versione predefinita dell’ambiente desktop sarà GNOME 45.

Una delle modifiche che avrà un impatto quasi invisibile riguarda il passaggio del browser Firefox Snap, predefinito, a Wayland. Se sorgessero problemi, è possibile tornare alla versione X11 di Firefox ma, al momento, sembra un’operazione complessa per gli utenti meno esperti.

Il sito di benchmarking, e testing, Linux Phoronix riporta che le ultime build giornaliere utilizzano la versione del kernel 6.5, rilasciata alla fine di agosto. Questo era atteso, dato che il responsabile del mantenimento del kernel, Greg Kroah-Hartman, aveva dichiarato che la versione 6.4.16 era l’ultima della serie 6.4, ormai giunta alla fine del suo ciclo vitale.

Una gradita novità in questa release è il ritorno del supporto per l’installazione di Mantic con il suo filesystem su ZFS. Questo supporto era stato introdotto per la prima volta nel 2019 ma era scomparso nelle ultime due versioni a causa dell’implementazione del nuovo installer chiamato “Subiquity.” Tuttavia, il supporto ZFS in Mantic, richiederà l’utilizzo di OpenZFS 2.2, un componente che non è ancora pronto per il rilascio ufficiale.

Va notato che, nonostante questo gradito ritorno, il supporto OpenZFS in arrivo non includerà la possibilità di cifratura completa del disco e continuerà a fare affidamento su GRUB come bootloader, anziché sfruttare l’innovativo strumento ZFSBootMenu.

Per quanto riguarda la crittografia completa del disco, Canonical, l’azienda dietro Ubuntu, ha delineato i propri piani in un recente articolo sul loro blog proprietario. Attualmente, sembra che Canonical stia lavorando per offrire unità cifrate completamente autodecriptanti, utilizzando chiavi custodite nel firmware di sistema attraverso un chip TPM.

Questo piano sembra sovrapporsi in parte a quanto proposto da Microsoft, e il suo progetto Unified Kernel Images, il cui supporto ha continuato a evolversi con systemd 253 all’inizio di quest’anno. Al momento, la versione corrente è la 254, che ci si aspetta verrà utilizzata in Mantic Minotaur.

Una nota finale riguarda l’installazione di Ubuntu Mantic Minotaur. Inizialmente era stata avanzata l’idea di offrire un’opzione di installazione “streamlined” con poche applicazioni locali ma la comunità di Ubuntu ha reagito negativamente a questa proposta, portando Canonical a rinunciare all’idea.

Tuttavia, la modalità predefinita di installazione cambierà, passando dall’installazione completa a quella minimale ma entrambe le opzioni saranno disponibili nell’installer per la versione 23.10. Questo cambiamento consentirà a Canonical di raccogliere dati dagli utenti per comprendere meglio le preferenze riguardo all’installazione e guidare le decisioni future. Resta da vedere se questa modifica rappresenti un passo verso un futuro di Ubuntu più in linea con ChromeOS.