Udemy, 93% di sconto sui corsi per diventare maestri di Linux (9,99 euro)

Udemy, piattaforma leader nell’e-learning, propone in offerta speciale il corso best seller “Linux: dalle basi alla certificazione LPI – Exam 101” e il suo proseguimento “Linux: dalle basi alla certificazione LPI – Exam 102”. Due corsi che permetteranno di sviluppare le competenze necessarie per installare e gestire sistemi Linux professionali. Entrambi i corsi costano normalmente 149,99 euro, ma sono proposti con il 93% di sconto a 9,99 euro – lo sconto sarà valido solo per pochi giorni.

Una porta di accesso ad un mondo professionale in fermento, che offre sempre nuove opportunità. Anche se non tutti lo sanno, infatti, Linux è il sistema di riferimento in moltissimi ambiti professionali, dai server ai database, passando per un grande ventaglio di contesti. Il sistema operativo “del pinguino” è diffusissimo e c’è sempre da fare per chi sa installarlo, configurarlo e sfruttarlo al meglio per le attività richieste. I corsi offerti da Udemy, dunque, possono rappresentare l’occasione giusta per iniziare a costruirsi una nuova vita professionale.

A volte però la competenza “nuda” non è sufficiente. Anzi, spesso e volentieri ci viene richiesta una certificazione delle nostre abilità, il tradizionale pezzo di carta. La proposta di Udemy diventa quindi ancora più interessante, proprio perché i due corsi sono progettati anche per il superamento del relativo esame (esterno alla piattaforma, non fornito da Udemy). Dopo averlo sostenuto avrete modo di dimostrare la vostra preparazione a chiunque vogliate.

Con questi corsi dedicati a Linux, Udemy amplia ulteriormente la propria offerta, confermandosi come la più importante piattaforma per la formazione online. Un progetto che ha già attirato l’attenzione di oltre 25 milioni di studenti in 190 Paesi, seguiti da 35.000 insegnanti, con più di 80.000 corsi in 50 diverse lingue – compreso l’italiano.

Il primo corso è indirizzato praticamente a tutti, e i prerequisiti sono minimi: basta comprendere la differenza tra hardware e software, conoscere il glossario di base e avere un’infarinatura minima di informatica. Una volta completata l’iscrizione potrete accedere a 12,5 ore di video lezioni, 3 articoli e 17 risorse scaricabili. Tra le cose che si possono imparare troviamo “Avviare il sistema anche in condizioni critiche”, l’uso della riga di comando, il mantenimento dell’integrità del File System e molto altro. Alla fine del corso è prevista la possibilità (non obbligatoria) di sostenere l’esame LPI e ottenere la relativa certificazione LPIC-1.

La stessa impostazione si ritrova anche nel secondo corso, che offre qualche ora in meno di materiale video (8,5 ore), ma un maggior numero di materiale testuale (8 articoli). Anche in questo caso alla fine è possibile sostenere un esame specifico per ottenere la relativa certificazione.

Il primo corso è utile quindi a chi sta studiando o vuole diventare un sistemista e vuole costruirsi le basi di questo mestiere, ed è naturalmente utile anche a chi è appassionato di questi argomenti e desidera approfondire le proprie conoscenze per passione personale.

Si parte dalle basi, dall’installazione e prima configurazione fino alla gestione del file system, della riga di comando e degli utenti. E poi via via fino alle attività più avanzate, come la personalizzazione dell’ambiente shell, l’amministrazione delle reti o dei gruppi di utenti e così via. E poi ancora gestione dati SQL, protocolli di desktop remoto, log di sistema e molto altro ancora. Il corso include diverse parti teoriche ma soprattutto molti esempi pratici, con una varietà di esercitazioni per fare pratica.

Per iscriversi ai corsi dedicati a Linux è sufficiente visitare le pagine “Linux: dalle basi alla certificazione LPI – Exam 101” e “Linux: dalle basi alla certificazione LPI – Exam 102”. L’accesso al corso è permanente, anche tramite mobile, e potrete tornarci in ogni momento per ripassare o approfondire. Saranno del tutto gratuiti i moduli di ampliamento e aggiornamento che l’insegnante vorrà aggiungere. Inoltre, una volta effettuato l’acquisto, si avrà un mese di tempo per chiedere il rimborso.

Compresa nel prezzo anche la comunicazione diretta con il docente Moreno Razzoli, amministratore di sistemi Linux per professione, con al suo attivo un gran numero di certificazioni e diversi video didattici pubblicati su YouTube. Si potrà interagire con il docente attraverso la sezione D&R.

Dopo aver effettuato l’iscrizione si può iniziare subito a studiare, ma non aspettate troppo a lungo perché la promozione a 9,99 euro (scontata del 93%) è a tempo limitato!