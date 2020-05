Udemy, corso completo dedicato a Java 8 e Java Enterprise Edition a 11,99 euro! (sconto 94%)

Udemy non ha bisogno di presentazioni. La piattaforma leader mondiale dell’e-learning ha inaugurato il mese di maggio con un’offerta davvero interessante e relativa al corso online denominato “Java EE Developer – La guida completa”. L’iniziativa è limitata nel tempo e consente di acquistare il contenuto a 11,99 euro anziché 199,99 euro, con uno sconto addirittura del 94%. Ovviamente, si tratta di un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Siamo di fronte a uno dei corsi bestseller in italiano di Udemy che, come da tradizione, è stato continuamente affinato nel tempo. Infatti, il docente Paolo Preite, ingegnere informatico con 20 anni di esperienza nella progettazione di architetture software complesse, lo ha strutturato con la logica di poterlo modulare in base ai cambiamenti che, di volta in volta, vengono introdotti in Java. Del resto, il mondo dei linguaggi di programmazione è in costante evoluzione.

Scendendo nel dettaglio, il corso – dedicato a Java 8 e Java Enterprise Edition – si compone di 226 lezioni, con 34 ore di video on-demand, 27 articoli, 9 risorse scaricabili e una serie di esercizi (veri e propri step pratici) da eseguire per applicare subito le conoscenze apprese. La logica è stata dunque quella di unire l’aspetto teorico a quello pratico, sfruttando l’esperienza di un professionista del settore, Paolo Preite appunto, che negli anni ha sviluppato numerosi software, piattaforme web, App Android e sistemi Client/Server per medie e grandi aziende e Pubblica Amministrazione.

Il corso è pensato per imparare a programmare con Java partendo da zero, per cui può essere seguito anche se non si è in possesso di competenze specifiche legate alla programmazione. Al termine del corso verrà rilasciato un apposito certificato, che attesterà la conoscenza approfondita di Java. Si acquisiranno dunque le basi della sintassi e si comprenderà il concetto di programmazione ad oggetti, che rappresenta le fondamenta di tanti altri linguaggi come C#, Swift, C++, solo per citarne alcuni. Un vantaggio non da poco.

Come già detto, il corso è corredato di esercitazioni pratiche e di quiz, per verificare passo dopo passo l’apprendimento. E tutto questo avviene attraverso una comoda fruizione on demand, senza limiti di tempo (una volta acquistato, il contenuto rimane disponibile per sempre) e da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet. Basti pensare che si tratta di un contenuto acquistato da quasi 7.000 utenti, a dimostrazione della sua validità. Inoltre, è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente.

Per seguire “Java EE Developer – La guida completa” non servono requisiti particolari. L’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter toccare con mano la qualità del corso stesso.

Infine, la garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono attestate dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 150.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.

In ogni caso, come già detto in apertura, l’iniziativa dedicata a “Java EE Developer – La guida completa” è limitata nel tempo, per cui potrete portarvi a casa il corso ad appena 11,99 euro (contro i 199,99 euro di listino, sconto del 94%) ancora per poco. Non fatevi scappare quest’occasione dunque e tuffatevi nel mondo della programmazione.