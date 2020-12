Udemy, corso completo per diventare Hacker da 0 a soli 11,99€

Udemy, l’apprezzata piattaforma leader mondiale dell’e-learning, propone all’interno del suo ampio catalogo di corsi una nuova offerta: per un periodo limitato è possibile accedere al corso completo dedicato all’Ethical Hacking chiamato “Da 0 ad Hacker…Per Principianti Assoluti“, che permette di apprendere le basi dell’hacking e della sicurezza informatica in generale. Il corso online è in offerta a 11,99 euro invece di 129,99 euro, con uno sconto pari al 91%! Si tratta di un’offerta incredibile resa ancora più interessante dal fatto che Udemy offre un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Il corso “Da 0 ad Hacker…Per Principanti Assoluti” è creato da The Phoenix Group e SecurityHero.it Training, gruppi di IT Pro ed Ethical Hacker che operano nel campo da diversi anni e che cercano di divulgare le proprie conoscenze per migliorare le competenze dei professionisti e dare input importanti alle persone che vogliono avvicinarsi a questa professione. Sia The Phoenix Group che SecurityHero.it Training hanno una valutazione di 4,5 stelle su 5 e migliaia di recensioni positive.

Nel dettaglio, il corso si compone di 134 lezioni divise in 11 sezioni differenti per una durata totale di 10 ore e 22 minuti. Grazie agli insegnamenti di The Phoenix Group e SecurityHero.it Training, avrete un punto di partenza importante che vi permetterà di comprendere realmente che cos’è un Ethical Hacker e quali sono le tecniche di base per effettuare un Penetration Testing.

Il corso mira a insegnare allo studente quali sono le fasi di un attacco informatico, come creare il proprio laboratorio, i concetti alla base del funzionamento delle infrastrutture di rete, come installare una backdoor su un sistema bersaglio, come si effettua un Penetration Testing, in che modo eseguire operazioni di base con Netcat, raccogliere informazioni sui Social Media, configurare Armitade, come iniettare codice malevolo, ma anche quali sono le tecniche di pivoting di una rete. Questa è però solo una parte delle tematiche che saranno insegnate nel corso. Non dimenticate inoltre che è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente.

Per seguire il corso “Da 0 ad Hacker…Per Principianti Assoluti” non sono inoltre necessarie conoscenze approfondite. Infatti, questo corso è destinato e dedicato a tutti i principianti assoluti, quelli che hanno solo sentito parlare di Hacker, di Ethical Hacker e del mondo della Sicurezza Informatica in generale. Gli autori del corso cercheranno di eliminare completamente la complessità della materia e di ridurre quindi al minimo l’esecuzione di comandi dal terminale e l’eventuale scrittura di codice (argomento di corsi più avanzati).

Vi ricordiamo che il prezzo di 11,99 euro è limitato nel tempo, quindi se siete interessati al corso “Da 0 ad Hacker…Per Principianti Assoluti“ è un’occasione da cogliere al volo. Inoltre, l’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter testare la qualità del corso in prima persona.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e sulle competenze nell’e-learning di Udemy è attestata dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi, che l’hanno scelta come piattaforma, e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.