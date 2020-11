Udemy, corso completo su WordPress a soli 11,99€

Udemy, l’apprezzata piattaforma leader mondiale dell’e-learning, propone all’interno del suo ampio catalogo di corsi una nuova offerta: per un periodo limitato è possibile accedere al corso completo dedicato a WordPress chiamato “La guida base completa allo sviluppo“, che permette di apprendere le basi per poter sviluppare contenuti personalizzati in WordPress, una piattaforma sempre più centrale nel mondo moderno. Il corso online è in offerta a 11,99 euro invece di 129,99 euro, con uno sconto pari al 91%! Si tratta di un’offerta incredibile resa ancora più interessante dal fatto che Udemy offre un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Il corso “WordPress: la guida base completa allo sviluppo” è uno dei bestseller di Udemy ed è creato da Piero Aiello, programmatore web da oltre dieci anni. Esperto in BASH, C++ e Python, si è poi specializzato in PHP e nello studio e analisi dei CMS. Con una valutazione di 4,6 stelle su 5 e più di 1.400 recensioni positive, Aiello è un docente molto apprezzato.

Nel dettaglio, il corso si compone di oltre 61 ore di training e 464 lezioni divise in 38 sezioni differenti. Grazie agli insegnamenti di Piero Aiello, avrete un punto di partenza importante che vi permetterà di comprendere realmente le potenzialità di questo FrameWork.

Il corso mira a insegnare allo studente come consultare il Codex di WordPress e a farne comprendere l’utilizzo di tutte le funzionalità messe a disposizione: ad esempio, come modificare e creare nuovi template all’interno della struttura del tema in WordPress, come creare e personalizzare la blog page, come creare e personalizzare le pagine statiche sfruttando la gerarchia di WordPress, come modificare i temi sia Free che Premium, capirne il funzionamento e modificarlo in base alle proprie necessità o a quelle dei clienti, ma anche come creare un tema WordPress da zero partendo da un layout HTML. Questa è però solo una parte delle tematiche che saranno insegnate nel corso. Non dimenticate inoltre che è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente.

Per seguire il corso “WordPress: La guida base completa allo sviluppo” non sono inoltre necessarie conoscenze approfondite. Il docente richiede una conoscenza minimale di WordPress, di essere in possesso di un PC o di un Mac con browser moderno (Chrome o Firefox, ad esempio) e di alcuni programmi, come un FTP per accedere all’hosting e un editor php qualunque. Per quanto utili, non sono obbligatorie conoscenze di PHP e HTML: il corso propone delle sezioni nelle quali vengono introdotte le nozioni base di tali argomenti per comprendere il resto del corso.

Vi ricordiamo che il prezzo di 11,99 euro è limitato nel tempo, quindi se siete interessati al corso “WordPress: La guida base completa allo sviluppo” è un’occasione da cogliere al volo. Inoltre, l’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter testare la qualità del corso in prima persona.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e sulle competenze nell’e-learning di Udemy sono attestate dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi, che l’hanno scelta come piattaforma, e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.