Udemy, ecco il corso dedicato al networking: tutto ciò che c’è da sapere a 11,99 euro

Udemy non ha bisogno di presentazioni. La piattaforma leader mondiale dell’e-learning ha inaugurato il mese di marzo con un’offerta davvero interessante e relativa al corso online denominato “Networking 101: Corso di Reti da zero”. L’iniziativa è limitata nel tempo e consente di acquistare il contenuto a 11,99 euro anziché 149,99 euro, con uno sconto addirittura del 92%. Ovviamente, si tratta di un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Siamo di fronte a uno dei corsi bestseller in italiano di Udemy che, come da tradizione, è stato continuamente affinato nel tempo. Infatti, il docente Moreno Razzoli, Linux System Administrator, lo ha strutturato con la logica di poterlo modulare in base ai cambiamenti che, inevitabilmente, investono di volta in volta il mondo del networking. Insomma, una versatilità che garantisce un’assoluta efficacia nell’apprendimento, andando incontro alle esigenze degli utenti.

Scendendo nel dettaglio, il corso si compone di 48 lezioni, suddivise in 8 moduli. Parliamo di quasi 5 ore di video on demand, grazie alle quali sarà possibile apprendere tutto ciò che occorre, da utente novizio, sulle reti di calcolatori, tramite spiegazioni ed esempi intuitivi. Come già sottolineato, il programma del corso è pensato per studiare questa disciplina partendo “da zero”, per arrivare a conoscere il mondo del networking e le sue sfide.

Durante il corso si acquisiranno le basi per comprendere le principali topologie di rete e i problemi legati alla connettività tra gli host. Si conoscerà il funzionamento “sotto la scocca” dei principali protocolli applicativi e si sarà in grado di individuarne le debolezze. È importante sottolineare come non si tratta di un corso di ethical hacking, bensì di un vero e proprio punto di partenza per acquisire le basi necessarie per poterne seguire uno.

Il corso è ovviamente corredato di esercitazioni pratiche e di quiz, per verificare passo dopo passo l’apprendimento. E tutto questo avviene attraverso una comoda fruizione on demand, senza limiti di tempo (una volta acquistato, il contenuto rimane disponibile per sempre) e da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet. Basti pensare che si tratta di un contenuto acquistato da oltre 900 utenti, a dimostrazione della sua validità. Inoltre è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente.

Per seguire “Networking 101: Corso di Reti da zero” non servono requisiti particolari. L’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter toccare con mano la qualità del corso stesso.

In ogni caso, la garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono attestate dagli oltre 40 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi e dagli oltre 50.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso, per una realtà che, negli anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.

Come detto in apertura, l’offerta relativa a “Networking 101: Corso di Reti da zero” è a tempo limitato. L’occasione di portarsi a casa un corso del genere per soli 11,99 euro (contro i 149,99 euro di listino) è davvero ghiotta, senza contare come possa rappresentare un regalo ideale per tutti coloro che si stanno affacciando al mondo del networking o, semplicemente, vogliono ampliare le proprie conoscenze su di esso.