In occasione della PCI-SIG Developers Conference 2022 si è parlato dell’interfaccia PCI Express 7.0, la quale sarà in grado di fornire una velocità di trasferimento dati fino a 128GT/s (equivalente a una connessione bidirezionale di 512GB/s a 16 linee prima degli overhead). Per quanto riguarda la codifica, si parla di una modalità flip 1b/1b e la tecnologia di signaling PAM4 introdotta con PCIe 6.0, decretando un significativo miglioramento rispetto a quella 128b/130b e al signaling NRZ usato con le specifiche 3.0 e 5.0. Ovviamente, la larghezza di banda effettivamente utilizzabile sarà leggermente inferiore a 512GB/s, ma in ogni caso si parla di un raddoppio rispetto all’interfaccia PCIe 6.0.

Per raggiungere tale velocità, sarà necessario accorciare ancora una volta le tracce PCIe per massimizzare la velocità di signaling. Di conseguenza, diminuirà la distanza minima consentita senza componenti aggiuntivi tra il dispositivo principale PCIe, ad esempio una CPU, e quello finale, come una GPU, senza contare il fatto che i produttori di schede madri avranno bisogno di utilizzare PCB più spessi con materiali di qualità superiore.

Photo Credit: PCI-SIG

Attualmente, le motherboard più moderne sono dotate dell’interfaccia PCIe 5.0, mentre all’inizio di quest’anno sono state finalizzate le specifiche di PCI Express 6.0, che offrirà una larghezza di banda raddoppiata rispetto a PCIe 5.0. Renesas ha già commercializzato i primi dispositivi PCIe 6.0, ma sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima dell’arrivo di SSD e GPU dotati di questa tecnologia.

Ecco gli obiettivi di PCI Express 7.0: