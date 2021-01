UltraFine OLED Pro, il nuovo monitor di LG è un vero spettacolo per gli occhi

LG Electronics ha rafforzato la sua posizione nel mercato dei monitor premium presentando al CES 2021 i nuovi monitor della serie Ultra. Progettati per gamer, artisti digitali e professionisti in ambito tech, i nuovi monitor delle serie UltraFine, UltraGear e UltraWide offrono un’esperienza superiore in termini di produttività e intrattenimento e sono perfetti sia per l’uso domestico che per quello in ufficio.

Particolare interesse è stato catturato dal display UltraFine OLED Pro (modello 32EP950), soluzione ideale per i professionisti in ambito creativo – in particolare per artisti e produttori di effetti visivi che lavorano in studi cinematografici o di animazione – in quanto offre un’accurata riproduzione dei colori e un‘eccezionale qualità delle immagini HDR e SDR. Grazie al display OLED auto-emissivo, il monitor 4K da 31,5″ offre un contrast ratio di 1.000.000:1, mentre il controllo indipendente dell’oscuramento dei suoi oltre otto milioni di pixel aiuta ad eliminare l’effetto alone comune a molti display LCD. Il display UltraFine OLED Pro fornisce anche un’eccellente precisione del colore, coprendo il 99% sia della gamma colore DCI-P3 che dello spazio colore di Adobe RGB.

LG UltraFine Display OLED Pro raggiunge la fedeltà dei colori richiesta dagli artisti digitali grazie al pannello OLED 4K a 10 bit e all’applicazione LG Calibration Studio. La soluzione di calibrazione hardware di LG consente agli utenti un elevato livello di regolazione per garantire il massimo grado di precisione e coerenza del colore. Il monitor, inoltre, è dotato di una porta USB Type-C con ricarica da 90W, due DisplayPort, tre porte USB e una porta HDMI per una connettività elevata con una vasta gamma di dispositivi.