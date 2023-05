HP non ci sta, non vuole che nelle sue stampanti vengano usate delle cartucce di terze parti, ovviamente più economiche rispetto quelle originali. Recentemente l’azienda ha rilasciato un aggiornamento firmware, installato da remoto, che ha introdotto questa possibilità, cioè il riconoscimento delle cartucce di terze parti e il blocco delle stampanti. Già in passato il software e le stampanti HP mostravano un messaggio di avviso quando venivano rilevate cartucce compatibili, ma ora le stampanti, semplicemente, si rifiutano di stampare. Gli utenti colpiti hanno espresso il loro sdegno su più piattaforme Social, sentendosi “ingannati” dall’aggiornamento del firmware, considerato una sorta di mossa coatta.

L’azienda ha comunicato che questo aggiornamento firmware è stato fatto per evitare attacchi malware, affermando che “le cartucce di terze parti non HP possono mettere a rischio le prestazioni dell’hardware, la qualità della stampa e la sicurezza”. L’azienda fa riferimento alla possibilità di usare l’elettronica a bordo delle cartucce per nascondere un non meglio precisato rischio informatico sotto forma di malware (ndr. le cartucce non sono solo serbatoi di inchiostro, ma includono componenti elettronici).

Per fortuna HP ha anche aggiunto, come recita la nota sul sito web, che la mossa è stata fatta anche per “proteggere le proprietà intellettuali”. Insomma, l’azienda ha in qualche modo cercato di dare spiegazioni che possano andare oltre alla solo perdita economica, che è probabilmente l’unica – se non la sola – motivazione che gli utenti possono immaginare.

Cartucce HP originali

Non è la prima volta che HP dichiara guerra alle cartucce compatibili, anzi è una battaglia vecchia quanto l’esistenza delle stampanti stesse. Tuttavia sembra una guerra difficile da vincere, anzi nasconde molti danni collaterali. Solo l’anno scorso HP è stata condannata a pagare 1.35 milioni di dollari a fronte di una causa che comprendeva acquirenti in Belgio, Spagna, Italia e Portogallo che avevano acquistato stampanti senza sapere che erano equipaggiate con un sistema che bloccava le cartucce di terze parti.

Come è possibile identificare una stampante HP dotata di questo sistema ? Non è semplice, un portavoce di HP fa riferimento a questa funzione con il termine “Sicurezza dinamica” (Dynamic Security), e secondo il sito HP tutte le stampanti hanno questo sistema. Alcuni utenti possono disabilitare questa funzione di sicurezza dal menù della stampante, ma dipende dal modello di stampante. Insomma, la situazione è variegata. In ogni caso riteniamo che HP debba rendere questa situazione più trasparente. Ha tutti i diritti di fare quello che vuole con i suoi prodotti, ma gli utilizzatori hanno altrettanto diritti di poter effettuare una scelta di acquisto consapevole.