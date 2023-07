Le Intelligenze Artificiali possono generare video, ma ogni tanto sbagliano e generano cose assurde. Una cosa che diventa più evidente se chiedete all’IA di inventarsi uno spot, come nel recente video per la salsa The All Purpose Everything Sauce.

Si tratta di uno spot generato come quelli che abbiamo visto in passato, ma questo è forse ancora più surreale e spaventoso.

Lo spot è cupo e inquietante, con un’atmosfera surreale e da incubo. Presenta una serie di immagini incredibili, con volti deformi e “facce sciolte”, una sorta di via di mezzo tra il film Society ed Essi Vivono. Lo spot è accompagnato da una colonna sonora discordante, che aumenta il senso di disagio.

Ci si possono vedere molte cose: un commento sul lato oscuro della natura umana, un avvertimento sui pericoli dell’intelligenza artificiale, o forse un un esempio umoristico e bizzarro di intelligenza artificiale andata male.

Qualunque sia la vostra interpretazione, non c’è dubbio che la pubblicità di All Purpose Everything Sauce sia un’esperienza unica e sconvolgente. È uno spot che vi rimarrà impresso per molto tempo dopo averlo visto.

Magari questo tipo di video potrebbe trovare una sua collocazione accanto alle opere di David Lynch e David Cronenberg. Non è l’unico spot generato da una AI, e non è il primo che diventa virale. Eppure ha qualcosa di diverso, qualcosa che non riesci a spiegare; chissà che non sia arte.