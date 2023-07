macOS Sonoma è la prossima versione del sistema operativo per MacBook e iMac e, come di consueto, arriverà con diverse novità. Provarlo però significa installare la beta sul proprio sistema, con tutti i rischi del caso. Ci sono però alcune novità che possono essere provate senza installare macOS 14: tra queste troviamo le novità di Safari, già accessibili tramite la Safari Technology Preview, perfettamente funzionante anche sulle attuali versioni di macOS Ventura.

Grazie alla Safari Technology Preview, oltre a non dover installare macOS 14 beta, non dovrete nemmeno avere un’account sviluppatore. Basta fare il download, installare l’app sul proprio Mac e avviarla. Una volta fatto, è possibile accedere a funzionalità normalmente non supportate da Safari, come la simulazione della navigazione su diversi dispositivi, o la selezione del testo in verticale (attualmente è supportata solo quella in orizzontale).

Purtroppo, alcune delle funzionalità più interessanti della prossima versione di Safari, come l’integrazione dei Profili o l’auto-lock delle finestre di navigazione in incognito, non sono disponibili: per accedervi è necessaria la beta di macOS Sonoma, non basta la Technology Preview del browser.

L’aspetto positivo è che provare Safari con queste novità non costa nulla: si tratta a tutti gli effetti di un’app a parte, che non va a sovrascrivere o intaccare la versione stabile di Safari. Ciò significa che potrete sperimentare con la Technology Preview quanto e come volete, senza la preoccupazione che un crash vi faccia perdere dati importanti.