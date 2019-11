Un Athlon Gold 3150U compare su Geekbench: una APU misteriosa

AMD ha annunciato nei giorni scorsi l’Athlon 3000G, ma le novità per la famiglia Athlon sembra non siano finite o limitate all’ambito desktop. Su Geekbench è apparsa un’inedita APU chiamata Athlon Gold 3150U, molto probabilmente destinata ai portatili.

Fin qui nulla di straordinario, ma c’è un interessante particolare riguardo la nomenclatura di questo processore. AMD sembra intenzionata a usare il termine “Gold” nel nome del modello, cosa finora fatta dalla concorrente Intel, che usa il marchio Gold nelle di CPU Pentium e Xeon.

CPU Core / Thread Freq. Base / Boost

(GHz) Cache L1

(KB) Cache L2

(MB) Cache L3

(MB) GPU Compute Unit Clock GPU

(MHz) TDP AMD Athlon Gold 3150U* 2/4 2,4 / 3,28 193 1 4 Radeon

Vega 3 3 1000 ? AMD Athlon 300U 2/4 2,4 / 3,3 193 1 4 Radeon

Vega 3 3 1000 15

*Le specifiche non sono ancora state confermate da AMD

Geekbench 4 ha rilevato il processore come parte della famiglia Raven Ridge, anche se potrebbe trattarsi di un errore di rilevamento. In realtà, se si esaminano tutte le voci relative all’Athlon Gold 3150U, è possibile scorgere l’ID “AMD Family 23 Model 24 Stepping 1“.

Si tratta dello stesso ID dell’Athlon 300U svelato nel gennaio di quest’anno, appartenente alla famiglia Picasso. L’ID per Raven Ridge è “AMD Family 23 Modello 17 Stepping 0”. È quindi probabile che l’Athlon Gold 3150U e l’Athlon 300U siano parenti stretti. Entrambi i processori condividono persino le stesse specifiche, sempre in base a quanto indicato su Geekbench.

Dai dati riportati, l’Athlon Gold 3150U viene indicato come un dual-core con quattro thread. Il processore presenta un base clock da 2,4 GHz e una frequenza turbo che arriva fino a 3,28 GHz (3,3 GHz). L’APU integra inoltre 193 KB di cache L1, 1 MB di cache L2 e 4 MB di cache L3.

Dal punto di vista grafico, l’Athlon Gold 3150U sfoggia la grafica Radeon Vega 3, il che significa che l’APU ha tre Compute Unit a 1000 MHz.

Non conoscendo ancora con certezza quello che sarà il clock in boost finale e il TDP dell’Athlon Gold 3150U, non è possibile determinare chi tra quest’ultimo e l’Athlon 300U sia il più veloce, anche perché hanno specifiche così simili (almeno quelle note) che il confronto tra i due non potrà che terminare con uno scarto minimo a favore del vincitore.

Tuttavia, un rapido confronto su Geekbench 4 vede l’Athlon Gold 3150U in vantaggio. Come si può notare, il Gold 3150U risulta più veloce del 3,3% nei carichi di lavoro single-core e del 7,4% più veloce nei carichi di lavoro multi-core rispetto all’Athlon 300U.