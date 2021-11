un brand cinese resuscita le APU Intel con grafica AMD

“Chi non muore si rivede”, e stavolta è il caso di Hades Canyon. Se non avete idea di cosa sia, vi rinfreschiamo la memoria: si tratta di una piattaforma che univa processore Intel Kaby Lake e grafica AMD Radeon Vega M, prodotta dal 2017 al 2019, anno in cui Intel l’ha accantonata a causa di una riduzione della domanda e dell’arrivo dei processori Intel Core di decima generazione con grafica Iris Plus, che a detta dell’azienda offriva circa il doppio delle performance.

A quanto pare però, grazie al produttore cinese Hystou, Hades Canyon tornerà tra noi all’interno di un mini PC. Stando alla scheda tecnica, il mini PC Hystou F9 integra un Core i5 o Core i7 Kaby Lake con suffisso -G, che indica proprio la piattaforma Hades Canyon. Il piccolo computer misura 22,8 x 14,7 x 5,1 cm, è costruito in alluminio e plastica e mette a disposizione un buon numero di porte: due HDMI, due mini DisplayPort, due Gigabit Ethernet, quattro USB 3.0 tipo A, quattro USB 2.0, una USB tipo C e jack da 3,5mm. Non mancano ovviamente Wi-Fi e Bluetooth integrati, mentre per l’archiviazione abbiamo a disposizione due slot M.2-2280 con supporto a unità NVMe PCIe 3.0 e uno slot per SSD o HDD SATA da 2,5″.

Hystou F9 è disponibile in quattro diverse configurazioni, tutte equipaggiate con piattaforma Hades Canyon, con 4 core e 8 thread, che differiscono per velocità di clock, TDP e prestazioni della grafica Radeon Vega M: la versione Vega GH è dotata di 24 compute unit e raggiunge performance simili a quelle di una GTX 1060, mentre la versione Vega GL offre solamente 20 compute unit. Da notare che, tra i chip disponibili, Hystou offre anche il Core i7-8705G e il Core i7-8709G, mai resi disponibili alla vendita da Intel durante il periodo di produzione Hades Canyon.

CPU Clock (Base-Boost) Grafica TDP Intel Core i5-8305G 2,8 GHz – 3,8 GHz Radeon Vega M GL 65 W Intel Core i7-8705G 3,1 GHz – 4,1 GHz Radeon Vega M GL 65 W Intel Core i7-8709G 3,1 GHz – 4,1 GHz Radeon Vega M GH 100 W Intel Core i7-8809G 3,1 GHz – 4,2 GHz Radeon Vega M GH 100 W

Il mini PC ha un costo di circa 460 euro nella sua configurazione più economica, ma è disponibile in configurazioni con 64GB di RAM e SSD da 512GB, inoltre può essere acquistato anche in versione barebone. In questo caso, sarà l’utente a dover installare RAM DDR4, storage e sistema operativo. A questo proposito, c’è da dire che Kaby Lake-G non gode di un gran supporto dato che anche AMD lo ha abbandonato a giugno 2020, tuttavia un recente aggiornamento dei driver lo ha reso compatibile anche con Windows 11. Certo sul mercato ci sono dei mini PC più interessanti rispetto a Hystou F9, con piattaforme più recenti, supportate e performanti, ma se la nostalgia vi ha colto o volete provare il primo e unico chip nato dalla collaborazione tra Intel e AMD, potete acquistarlo su Aliexpress o sul sito ufficiale.