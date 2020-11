Un desktop da gaming con CPU ARM? CEC è pronta ad invadere il mercato cinese

Un utente di Weibo ha condiviso alcune fotografie interessanti di un particolare PC da gaming che sarà commercializzato in Cina. Infatti, la macchina non utilizza un processore Intel o AMD, ma un chip ARM, in particolare il Phytium FT-2000/4. Il computer, a marchio PKS, è prodotto da China Electronics Corporation (CEC), società che si occupa in prima persona della realizzazione di Phytium.

L’FT-2000/4 è un processore FCBGA con 1.144 pin delle dimensioni di 35×35 mm, prodotto da TSMC sul nodo a 16nm. L’FT-2000/4 utilizza quattro core di elaborazione FTC663 che girano a tre diverse velocità di clock: 2,2GHz, 2,6GHz e 3GHz. La CPU è inoltre dotata di 4MB di cache L2 (suddivisa in 2MB per due core) e 4MB di cache L3. Secondo Phytium, l’FT-2000/4 ha un consumo energetico di soli 10W.

Il processore FT-2000/4 supporta le memorie dual-channel DDR4-3200 ed offre fino a 34 linee PCIe 3.0. Quest’ultima caratteristica consente una configurazione fino a due linee PCIe 3.0 x16 e due linee PCIe 3.0 x1. L’azienda cinese equipaggia il desktop PKS con 32GB di RAM DDR4 ed una scheda grafica dedicata con 8GB di VRAM. Sebbene non venga specificato il modello della scheda grafica, sarà interessante vedere se l’FT-2000/4 a 10 W costituirà un collo di bottiglia.

Per ciò che concerne l’archiviazione, l’FT-2000/4 può ospitare fino a quattro porte SATA III, motivo per cui il produttore pubblicizza il supporto per SSD convenzionali e dischi rigidi ad alta capacità. In termini di connettività, il dispositivo è equipaggiato con una porta Gigabit Ethernet, sei porte USB non specificate, una HDMI e un’uscita DisplayPort.

Il PC da gaming PKS è un prodotto per il mercato interno cinese e probabilmente includerà un sistema operativo proprietario, come UOS (Unity Operating System) o NeoKylin. Ovviamente, si tratta di OS basati su una distribuzione Linux e, per questo motivo, in grado di eseguire solo determinati giochi.