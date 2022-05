Gli utenti che usano Outlook tramite Safari su Mac stanno segnalando un misterioso file denominato “TokenFactoryIframe“, scaricato da Safari a ogni accesso al servizio mail di Microsoft. Il download indesiderato di un file, soprattutto quando risulta senza estensione e non avviabile come in questo caso, desta sempre dei sospetti, anche se non viene rilevato da un antivirus. Dunque è comprensibile che molte persone abbiano segnalato, con un certo allarme, la situazione affidandosi alla piattaforma Reddit.

Molte sono le persone che segnalano la strana vicenda: una volta aperto Outlook sul browser, Safari scarica immediatamente il file TokenFactoryIframe privo di estensione, senza richiedere l’autorizzazione all’utente. Inoltre, il download parte a ogni singolo accesso, dunque ripetendo il login, il browser scarica nuovamente il file.

La segnalazione del bug su Reddit

Per fortuna, però, stavolta si tratta solo di un bug, confermato anche da Microsoft: il file non contiene alcun dato, si tratta solo di un token interno e il bug stesso riguarda solo ed esclusivamente gli utenti Mac che usano Safari. Sembra che l’azienda sia già al lavoro su un intervento correttivo, ma nel frattempo invita gli utenti a utilizzare un browser alternativo per l’accesso a Outlook, quantomeno finché non verrà rilasciata una patch.

9to5mac, che ha riportato la notizia, non è riuscita a replicare il bug sui propri sistemi, tuttavia, a fronte delle innumerevoli segnalazioni rilevate su Reddit, ha condiviso una soluzione temporanea per chiunque desideri continuare a usare Safari per accedere al servizio di posta elettronica del Colosso di Redmond:

Dal menu di Safari , selezionate Preferenze

, selezionate Andate alla scheda Siti web

Sulla barra laterale, selezionate l’opzione Download

Cercate la voce Outlook e negate l’autorizzazione.

In questo modo, il browser non dovrebbe più scaricare il file, ma tenete conto che così facendo potreste avere delle difficoltà nel download degli allegati.