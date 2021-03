Un GameBoy per minare Bitcoin? Sì, è possibile!

La follia delle criptovalute ha colpito praticamente ogni settore tech possibile ed immaginabile, tuttavia mai ci saremmo aspettati di vedere un Nintendo GameBoy del 1989 impegnato nel tentare l’estrazione delle monete digitali. Spoiler, non è molto conveniente.

Il Nintendo GameBoy ha visto la luce per la prima volta nel 1989 ed è stato un’enorme successo per la società giapponese. Dopo più di trent’anni mai ci saremmo però aspettati di vedere nuovo software sviluppato per la console portatile del marchio che ha segnato l’infanzia di molti di noi. Non si tratta però di un nuovo gioco…

Come condiviso dai colleghi di VideoCardz, il modder stacksmashing ha deciso di verificare se questa piccola macchina portatile è in grado di estrarre Bitcoin, non una criptovaluta alternativa ma il Bitcoin vero e proprio.

Il modder ha usato una scheda Raspberry Pi Pico che funge da connettore tra PC ed il GameBoy. Questa ormai antica console portatile manca ovviamente di qualsiasi supporto per il protocollo di rete wireless, quindi è stato necessario collegarla attraverso un connettore seriale SPI. Il PC invia istruzioni di estrazione alla console, che poi passa attraverso tutti i nonce e riporta i risultati.

Naturalmente non ci si può aspettare molto dalla povera CPU del GameBoy. La console è dotata di un processore Sharp LR35902 con clock a 4,19MHz. Come ricorda il modder questo significa che il GameBoy è 125.000.000.000.000 volte più lento dei potenti miner ASIC. Il modder ha realizzato un blocco personalizzato facile da estrarre solo per verificare se il dispositivo fosse in grado di estrarlo, il che è stato un successo.

È ovvio che il modder non si aspettava dei risultati stupefacenti dalla piccola console alimentata a batterie AA. È comunque molto interessante vedere l’incredibile versatilità della blockchain che può davvero essere adattata per l’utilizzo su un’infinità di piattaforme.