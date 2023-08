Assemblarsi un PC costa meno che comprarne uno già fatto, ma comunque la spesa non è trascurabile. E se vi proponessero una motherboard con un processore mobile saldato sopra, a un prezzo da saldo?

Sta succedendo in Cina, dove l’azienda ERYING ha cominciato a distribuire motherboard desktop con processori mobile. La novità di quest’anno è una scheda Micro-ATX con processore Intel Core i7-13620H proposta a circa 220 euro (prezzo al cambio). Un prezzo vantaggioso persino per gli standard cinesi, il che è tutto dire.

Il processore Intel Core i7-13620H vanta 6 core Performance e 4 core Efficient, per un totale di 10 core e 16 thread. Si tratta di un processore progettato per i computer portatili, e come tale ha un TDP limitato a 45 watt. Non per questo va liquidato con leggerezza: i processori della serie H infatti riescono a svolgere molto bene la maggior parte dei carichi di lavoro.

Per di più, inserito in un desktop, supponendo una ventilazione migliore rispetto a un laptop, si potrebbe anche ottenere qualcosa in più in termini di prestazioni.

Non arriveranno certo alle prestazioni di di un buon desktop, ma non è questo il punto. Il punto è un sistema piuttosto economico, con prestazioni tutto sommato sopra la media per la sua fascia di prezzo.

E l’idea potrebbe funzionare alla grande anche fuori dalla Cina, ma per il momento ERYING non sembra avere in programma di espandersi. Peccato, ma chi si sente intraprendente può sempre provare a contattarli.