Un ingegnere hardware di Intel ha svelato, tramite il proprio profilo LinkedIn, il nome in codice di una nuova unità di grafica integrata e architettura CPU chiamata Panther Lake. I dettagli non sono molti, ma sappiamo che la GPU integrata sfrutterà una versione dell’architettura Celestial Xe3.

Si presume che Panther Lake arriverà tra il 2024 e il 2025. dopo Meteor Lake, Arrow Lake eLunar Lake, e che nuove informazioni vengano svelate durante il prossimo Intel Architecture Day. Probabilmente sfrutterà il processo produttivo 20A, il primo dell’era angstrom, da poco completato da Intel e che dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024.

L’ingegnere Intel non specifica i guadagni di prestazioni o wattaggio, ma si presume che il processo produttivo 20A comporterà un enorme miglioramento in termini di prestazioni rispetto alle attuali architetture Alder Lake e Raptor Lake. Attualmente sappiamo che Intel 4 (alla base di Meteor Lake) sarà il 20% più efficiente di Intel 7 e che Intel 3 migliorerà Intel 4 del 18%: se il trend dovesse continuare, Panther Lake potrebbe essere anche il 50% più efficiente delle architetture attuali.

Nessuna informazioni nemmeno riguardo l’architettura grafica Celestial, se non che sarà la base della terza generazione di GPU Intel dopo Alchemist e Battlemage e che sarà identificata come Xe3. Celestial non sarà utilizzata solamente nelle GPU discrete, ma anche nelle grafiche integrate. Questo dimostra che Intel ha abbastanza fiducia nelle proprie architetture per GPU discrete da continuare a usarle anche nelle soluzioni integrate.