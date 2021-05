Un Intel Alder Lake-S è apparso nei benchmark di DOTA2

Il lancio ufficiale della nuova generazione di processori Intel per desktop, gli Alder Lake-S, dovrebbe essere previsto per novembre 2021 (ma in realtà, stando ad alcuni rumor, dovremmo riuscire a mettere mano sui primissimi modelli già a fine estate). Eppure sembra che un piccolo assaggio sia apparso già in un benchmark di DOTA2, che riporta un chip “misterioso” che raggiunge i 120 fps e si identifica proprio come “Alder Lake“, a quanto riportato dal sito tedesco ComputerBase. Lascia un po’ in dubbio il fatto che il processore lavori però a una frequenza di soli 2.2 GHz, dunque meglio prendere con le pinze questa informazione.

Il benchmark del videogioco risale al 5 aprile, ma sembra essere uscito allo scoperto soltanto più di un mese dopo. DOTA2 non è di certo il gioco più pesante che ci sia in circolazione, dunque non dovrebbe aver avuto un impatto esagerato sul PC in questione (che, per la cronaca, montava una RTX 3080 e 32 GB di RAM DDR5-4800), ma la presenza di un campione di Alder Lake lascia ben sperare che i preparativi per il rilascio al pubblico delle CPU di 12ª generazione siano sicuramente in corso d’opera.

Ricordiamo che gli Alder Lake saranno i primi processori con processo produttivo Intel SuperFin a 10nm Enhanced e sfrutteranno un design big.LITTLE, che abbinerà core ad alte prestazioni (Golden Cove) e core più spinti verso il risparmio energetico (Gracemont) per offrire performance equilibrate ma pur sempre di alto livello, circa il 20% superiori rispetto a quelle garantite dalle CPU attuali.

In termini di consumi energetici, probabilmente vedremo tre varianti del processore, caratterizzate da altrettanti valori di TDP: 35, 65 e 125 W. I cambiamenti riguardano anche il supporto delle interfacce DDR5 e PCIe 5.0, oltre al fatto che, poiché il socket LGA 1700 è più lungo di 7.5 mm rispetto a quelli attuali, sarà necessario adattarsi acquistando anche dei nuovi dissipatori appositi.