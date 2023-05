Il portale coreano gamma0burst si è dato parecchio da fare per scoprire nuovi dettagli sulle future schede grafiche Intel, andando a scavare nei profili LinkedIn di diversi ingegneri per scoprire cosa ha in serbo l’azienda. Stando a quanto emerso, Intel si affiderà a TSMC per produrre i chip a 5nm, 4nm e 3nm, che verranno usati sulle prossime generazioni di GPU Alchemist, Battlemage e Celestial.

Le prime novità dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2023 con il debutto di un refresh Arc Alchemist, basato secondo i rumor sulla GPU ACM-G12 e che dovrebbe sfruttare proprio il processo produttivo di TSMC a 5nm, lo stesso con cui la fonderia taiwanese crea i chip Zen 4 di AMD e il SoC Apple Silicon M1. Dopo Alchemist sarebbe il turno di Battlemage, in arrivo all’inizio del 2024 e basato sul processo produttivo a 4nm; infine, la famiglia Celestial sarà prodotta con i 3nm di TSMC, ma arriverà solamente nella seconda metà del 2026.

Sia Battlemage che Celestial arriveranno in versione HPG e LPG, quest’ultima dedicata alla grafica integrata nei processori. Battlemage LPG, o Xe2-LPG, sarà usata per la grafica integrata delle CPU Intel Lunar Lake, mentre Celestial LPG (o Xe3-LPG) verrà impiegata su Intel Panther Lake. Le varianti HPG saranno invece impiegate nelle soluzioni discrete e arriveranno prima di quelle LPG in diversi tagli, che copriranno un TGP dai 75W ai 250W.

Ovviamente non sappiamo quanto di vero ci sia in queste indiscrezioni, e anche se sembrano parecchio affidabili considerando che provengono dai profili di ingegneri Intel, non è da escludere che l’azienda possa cambiare i propri piani nel corso dei prossimi mesi. Quel che è certo è che il colosso di Santa Clara sembra avere una strategia chiara e ben definita, nonostante l’addio di Raja Koduri di qualche settimana fa.