I mini PC piacciono perché racchiudono tanta potenza in pochissimo spazio e, se parliamo di mini ITX, offrono anche una bella sfida quando si tratta di assemblaggio. Ma com’era un “mini PC” negli anni 50? Per gli standard dell’epoca davvero minuscolo, ma se lo guardiamo oggi, sembra più un elettrodomestico che un computer.

Quello che vedete in foto è il Bendix G-15, sistema risalente al 1956 e che vanta il titolo di primo mini PC al mondo. È finito all’asta di recente ed è stato venduto per la bellezza di 62.461 dollari, ovviamente spedizione esclusa. Le dimensioni? Circa quelle di un frigorifero.

Credit: RR Auction

Per l’epoca il Bendix G-15 era rivoluzionario, dato che poteva essere usato da una sola persona ed era davvero compatto rispetto alle soluzioni diffuse negli anni 50, che potevano facilmente occupare un’intera stanza. La macchina è quadrata, occupa circa 91,4 x 91,4 cm ed è alta 152,4 cm, per un peso di 450kg; si tratta del terzo Bendix G-15 costruito dalla Bendix Corporation nel 1956, un esemplare davvero molto raro.

Sistemi come questo ci fanno davvero capire quanto velocemente avanza la tecnologia: quasi 70 anni dopo, un mini PC moderno è grande circa 11 x 11 x 5 cm e pesa meno di 700 grammi. Oggi poi gli smartphone, ancora più piccoli e leggeri, offrono una potenza di calcolo tale da potersi sostituire a qualsiasi PC in alcune attività, come la navigazione web, la gestione delle mail e dei documenti e così via.