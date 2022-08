Il minifrigo Xbox è stato introdotto a partire dalla fine dello scorso anno, trasformandosi letteralmente da meme a realtà. Si tratta di un vero e proprio elettrodomestico in tutto e per tutto identico a Xbox Series X, perfetto per raffreddare le proprie bevande direttamente nella propria camera, che siano birre o bibite analcoliche, per poi rinfrescarsi durante le sessioni di gioco.

Se pensavate tuttavia che nessuno l’avrebbe mai moddato beh…Vi sbagliavate! Il modder Arkitechnology ha infatti ben pensato di trasformalo niente meno che in un PC da gaming piazzandoci dentro delle componenti non di poco conto, considerato anche lo spazio angusto a disposizione. Dentro troviamo infatti una potente GPU MSI GeForce RTX 3090 e un alimentatore da 750W. Nonostante possa sembrare qualcosa di effettivamente estremo, questa “soluzione” pare sia anche più convenzionale rispetto la precedente configurazione dell’utente, che faceva funzionare i componenti addirittura all’interno di un cassetto della sua scrivania.

Fonte: Arkitechnology

Se vi state domandando dove sia stato posizionato il dissipatore, ebbene, questo pende dal retro del sistema. Questa build folle è infatti tutt’altro che qualcosa di definitivo e perfetto, sembra più che altro una soluzione provvisoria, considerato che Arkitechnology sta valutando di migrare i componenti su un più normale e adeguato case mini ITX Meshilicious. Nonostante ciò, il modder pare essere aperto a ulteriori fantasie strampalate, con i follower che hanno già proposto delle idee assurde come un PC a microonde o “un sistema che vive nelle pareti”.

Rimane senza dubbio una build che attira l’attenzione anche se tra quelle recenti sembra la più “normale”. Giusto qualche giorno fa lo youtuber Basically Homeless ha ben pensato di inserire il proprio PC dentro al suo gabinetto, trasformando il bagno di casa in una postazione da gaming. Ma non finisce qui, dato che il water è anche stato suddiviso in due parti interne separate: una di queste accoglie i componenti mentre l’altra mantiene tutto il necessario per continuare a far funzionare normalmente il gabinetto! Se la cosa per quanto allucinante desta il vostro interesse, potete approfondirla nel nostro articolo dedicato.