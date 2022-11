Se pensate che con meno di 200€ non si riesca ad acquistare un notebook valido per la maggior parte delle attività quotidiane, con questo articolo vi dimostreremo il contrario e, soprattutto, vi segnaleremo uno dei migliori portatili che potrete acquistare proprio a meno di 200€, grazie alle offerte del Black Friday di Euronics.

I notebook economici che garantiscono ottime performance, sono quelli appartenenti alla categoria Chromebook, ossia quelli che si contraddistinguono per la presenza di ChromeOS, il sistema operativo sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro nel tempo. Acer Chromebook 315 è uno di questi e di seguito vi spiegheremo perché dovreste acquistarlo.

Perché acquistare un Chromebook?

Sicurezza

I Chromebook si aggiornano automaticamente e hanno l’antivirus integrato, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo*. Quello di avere un antivirus integrato è un vantaggio non di poco conto, in quanto ottimizzato appositamente per ChromeOS, il che significa che occuperà pochissime risorse sulla CPU, mantenendo prestante il notebook in qualsiasi condizione.

*la velocità nel tempo può variare in base all’uso, al modello e alle impostazioni.

Autonomia

Un altro motivo che dovrebbe spingervi ad acquistare un Chromebook è l’autonomia, ottima a prescindere dal modello di riferimento: questi laptop, infatti, montano una batteria a lunga durata. Questa è garantita ancora una volta dal sistema operativo ChromeOS, ma soprattutto dai componenti poco energivori.

Prestazioni

Analizziamo proprio questo aspetto, per molti il più importante e incerto. Come fa un Chromebook come Acer Chromebook 315 a restare veloce e prestante nel tempo? La risposta proviene ancora una volta da ChromeOS, la cui leggerezza fa sì che non serva un hardware moderno e potente per permettere al dispositivo di essere scattante nell’aprire e nell’eseguire le operazioni. Inoltre, grazie al Play Store potrete scaricare migliaia di app in base ai vostri interessi. La presenza di quest’ultimo vi consentirà, inoltre, di usare anche i tipici strumenti Google integrati negli smartphone, oltre ad accedere alle numerose web app di Microsoft Office. Le prestazioni sono poi garantite dal cloud, che viene usato per la memorizzazione dei dati, il che significa che i produttori possono implementare componenti di archiviazione di basso livello, a vantaggio ovviamente del prezzo finale del prodotto.

Facilità d’uso

I Chromebook sono infine dispositivi molto facili da usare, anche perché l’interfaccia utente di ChromeOS assomiglia a quella mobile, pertanto non avrete problemi a familiarizzare con la grafica e le relative funzioni del sistema operativo. Se avete un account Gmail, vi basterà accedere al nuovo dispositivo con lo stesso account per avere gli stessi file e impostazioni del vostro vecchio notebook.

Insomma, i Chromebook sono dispositivi che dovreste prendere in considerazione, a maggior ragione ora che col Black Friday i prezzi si sono ulteriormente abbassati. Acer Chromebook 315 è solo uno dei tanti ad essere in offerta su Euronics, pertanto vi invitiamo a scoprire l’intero catalogo, cosicché che possiate dare un’occhiata anche alle nuove proposte, dedicate sempre per questo periodo di forti sconti.