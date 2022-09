L’azienda nipponica Nagao Industry Inc. ha lanciato un nuovo accessorio per migliorare la dissipazione dei VRM che potrebbe rivelarsi davvero utile per raffreddare al meglio questi componenti particolarmente importanti della scheda madre e ottenere maggiori performance.

Il prodotto, chiamato N-VRM-FSTY60 è apparentemente molto semplice, in quanto non è altro che una staffa sulla quale vengono montate due ventole da 60mm che va installata nella parte posteriore del case, accanto al pannello I/O. Inoltre, come potete vedere dalle foto allegate alla notizia, non è nemmeno necessario rimuovere la ventola posteriore già installata per migliorare l’air flow all’interno dello chassis. Ogni ventola (che viene collegata alla scheda madre tramite un connettore a 3 pin) misura 60x60x20 mm, è dotata di cuscinetti cavi (variante migliorata dei cuscinetti fluidodinamici) e ha una velocità massima di 3000rpm. La rumorosità è piuttosto contenuta, in quanto vengono dichiarati poco più di 21dba.

Photo Credit: Nagao Industry Inc.

Probabilmente molti troveranno un accessorio di questo tipo totalmente superfluo, ma bisogna considerare che i processori più potenti di AMD e Intel sono decisamente energivori e, di conseguenza, anche la sezione VRM della motherboard è destinata a surriscaldarsi parecchio. Proprio per questo motivo, un sistema di dissipazione attivo come questo potrebbe fare la differenza, così da mantenere le prestazioni sempre elevate e non innescare procedure di sicurezza che portano la CPU a ridurre la propria frequenza per mantenere le temperature sotto controllo.

Purtroppo, al momento non sono ancora stati ancora svelati prezzi e disponibilità (e se, soprattutto, il prodotto sarà distribuito anche in occidente). Probabilmente, vista la relativa semplicità di realizzazione, non sarà necessario spendere molto per portarsene a casa un esemplare.