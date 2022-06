Acquistare un PC preassemblato non è impresa facile: ci sono molti aspetti di cui tenere conto e a volte può capitare di incappare in macchine non perfettamente bilanciate, che usano componenti economici in alcune parti per poter inserire hardware migliori in altre, creando un disequilibrio. Per fortuna esistono molte realtà che fanno le cose come si deve e usano unicamente componenti di alta qualità, grazie anche al supporto dei brand: a questo proposito oggi vogliamo raccontarvi del programma “Powered By MSI“, che mira proprio ad aiutare gli utenti ad acquistare un PC fisso assemblato con componenti di qualità in ogni sua parte.

Il progetto “Powered By MSI” 2.0 include tre diverse categorie: Essential, Advanced e Ultimate. Ognuna di queste è indirizzata a un tipo di pubblico diverso con esigenze diverse, ma tutte le configurazioni sono progettate e assemblate da partner certificati MSI e aggiornate costantemente con componenti di ultima generazione, così da offrire sempre PC all’ultimo grido. Scegliere un PC “Powered By MSI” garantisce sempre la miglior compatibilità tra tutti i componenti e offre una soluzione plug and play perfetta per i meno esperti, che non hanno le capacità di assemblare un PC, ma vogliono una macchina con cui lavorare o giocare (o magari fare entrambe le cose) senza pensieri.

I tre livelli offerti dai PC “Powered By MSI” si differenziano in base a quanti elementi MSI sono inclusi nel PC e sono progettati per adattarsi anche alle diverse disponibilità in termini di budget. Una configurazione Essential garantisce che il PC abbia una scheda madre e una scheda video MSI, mentre una build Advanced offre almeno quattro elementi MSI, tra cui scheda madre, scheda video, SSD e uno tra case, alimentatore o raffreddamento a liquido. Infine, un PC Powered By MSI di livello Ultimate integra al suo interno sei componenti MSI (scheda madre, scheda video, SSD, alimentatore, case e raffreddamento a liquido) ed è assemblato da mani esperte per garantire la massima compatibilità con l’ecosistema e il software MSI.

Parlando proprio di software, un PC “Powered By MSI” è facilmente personalizzabile e gestibile tramite il programma MSI Center, che consente di monitorare e tenere d’occhio tutte le funzioni del PC in un attimo, oltre che di personalizzare aspetti come l’illuminazione RGB, che può ovviamente essere sincronizzata tra tutti i componenti.

Se volete scoprire di più sul progetto “Powered By MSI”, come maggiori dettagli e quali sono i partner che metteranno le mani sul vostro prossimo PC, potete consultare direttamente la pagina dedicata, in cui troverete tutti i dettagli necessari.