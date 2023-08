Mifcom, uno dei più famosi system builder in Germania, ha assemblato una nuova e potentissima workstation con un prezzo da capogiro. Conosciuta con il nome di “BIG BOSS“, questa workstation utilizza la scheda madre Asus Pro WS WRX80E-Sage SE WIFI II e ospita la CPU Threadripper Pro 5995WX con 64 core Zen 3, in grado di raggiungere una frequenza massima di 4,5 GHz.

BIG BOSS supporta fino a sette schede grafiche Nvidia GeForce RTX 4090 per un massimo di 168 GB di VRAM GDDR6X. Questo setup è pensato per applicazioni professionali avanzate come l’intelligenza artificiale, il deep learning, l’analisi dei dati, il CAD 3D e il rendering 3D. Secondo quanto riportato ComputerBase, la workstation può essere dotata di un massimo di 128 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 256 GB per carichi di lavoro che richiedono un uso intensivo della memoria. Inoltre, è equipaggiata con un SSD WD Black PCIe 4.0 M.2 da 4 TB, con velocità di lettura di 7.300 MB/s e velocità di scrittura di 6.600 MB/s.

Mifcom

Il consumo totale della workstation è così elevato da richiedere l’installazione di due alimentatori 80 Plus Platinum da 2000 Watt. Naturalmente, al fine di mantenere una temperatura di esercizio contenuta, il sistema è raffreddato da un sistema a liquido con quattro radiatori EKWB e 15 ventole Noctua (10 × NF-A14 e 5 × NF-F12). Tutti i componenti sono infine ospitati all’interno del case Phanteks Enthoo Elite, una delle soluzioni più adeguate per questo genere di configurazioni.

Il prezzo? Il costo si attesta su 28.999 € e la consegna ai clienti è prevista entro 2-3 settimane.