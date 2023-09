Se sei il proprietario di un Chromebook, è probabile che tu abbia apprezzato la loro affidabilità nel corso degli anni. Molti utenti possiedono ancora modelli che funzionano perfettamente dopo più di dieci anni. Tuttavia, uno dei problemi più fastidiosi è stato il supporto limitato offerto ufficialmente da Google, e dai produttori di Chromebook, fino alla data di Scadenza degli Aggiornamenti Automatici (Auto Update Expiration, AUE).

In passato, il periodo di AUE era di soli tre, o cinque, anni, esteso successivamente a otto anni per i modelli lanciati a partire dal 2020. Tuttavia, un recente report del Wall Street Journal (WSJ) ha indicato delle ottime notizie per gli amanti dei Chromebook: Google estenderà il supporto per tutti i Chromebook a ben dieci anni.

La notizia è stata accolta molto positivamente da aziende e scuole, le quali molto spesso necessitano di contratti di supporto e che, in passato, si sono trovate costrette a sostituire i Chromebook più vecchi. L’obiettivo di questa mossa da parte di Google è quella garantire che questi dispositivi rimangano convenienti per le istituzioni educative, prevenendo il fatto che diventino, prematuramente, rifiuti elettronici da smaltire o riciclare.

Photo Credit: Lenovo

Raddoppiando la durata delle date di scadenza originali dei Chromebook, si stima che si possano risparmiare alle scuole pubbliche, e quindi ai contribuenti, circa 1,8 miliardi di dollari.

Secondo questa nuova politica, Google fornirà patch di sicurezza e aggiornamenti software per i Chromebook per un intero decennio, con l’iniziativa che comincerà, ufficialmente, l’anno prossimo. Questa estensione garantirà che nessun Chromebook esistente giungerà alla sua data di scadenza nei prossimi due anni.

Va sottolineato, tuttavia, che Google ha specificato che apportare modifiche alla politica di scadenza richiede una coordinazione con i partner che producono componenti nei dispositivi. Le fonti di Google hanno indicato che i principali produttori di Chromebook hanno già risposto positivamente all’azienda e collaboreranno per estendere la durata dei loro hardware.

Questa nuova politica di supporto decennale entrerà in vigore a partire dal 2024. In particolare, Google offrirà supporto per specifiche “piattaforme”, anziché per marchi di produttori. Ad esempio, il supporto verrà fornito per modelli specifici, come quelli con processori ARM di fascia bassa o Intel i5 di fascia alta.

Nel frattempo, Google ha annunciato che estenderà la durata del supporto per tutti i Chromebook del 2021 e successivi. Inoltre, i proprietari di Chromebook più vecchi, ovvero antecedenti al 2021, potranno estendere il supporto una volta raggiunta la data di AUE. Quindi, se un Chromebook raggiungerà la fine del supporto nei prossimi due anni, si avrà la possibilità di ottenere ulteriori due, o tre, anni di assistenza.

In sintesi, questa notizia rende i Chromebook una scelta ancora più conveniente per chi cerca un laptop economico per scopi educativi, lavorativi o per un utilizzo con Linux. Sebbene i PC Windows rimangano la migliore scelta per il gaming, e i Mac siano ideali per fotografi, musicisti e videomaker, i Chromebook sembrano destinati a mantenere la loro popolarità, grazie a questa intelligente estensione del supporto.