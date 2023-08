Pensavate che i processori dual core appartenessero al passato? Ricredetevi, perché secondo le ultime indiscrezioni, Intel sta lavorando a un processore della famiglia Raptor Lake Refresh con solamente due core fisici. Si tratta dell’Intel N300, che dovrebbe debuttare insieme agli altri chip di quattordicesima generazione.

Secondo le indiscrezioni condivide dal leaker chi11eddog, l’Intel N300 non è altro che il successore del Pentium Gold G7400. Come forse ricorderete, Intel ha abbandonato le nomenclature Pentium e Celeron, motivo per cui questa CPU ha un nome differente. Al contrario dell’Intel N200 di passata generazione, equipaggiato con quattro E-Core, sul nuovo N300 troveremo due P-Core basati su architettura Raptor Cove e con hyperthreading, 6MB di cache L3, una frequenza base di 3,9GHz e un TDP di 46 watt.

14th Gen "Intel 300" processor will be out in Q3 2023.

Specs: 2 cores (2P+0E)/4 threads, 6MB L3 cache, P-core base frequency 3.9GHz, 46W. "Intel 300", the new naming convention, is the successor to Pentium Gold G7400. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 8, 2023

Il processore è ovviamente progettato per soluzioni di fascia molto bassa e probabilmente debutterà sul mercato ben al di sotto dei 100 euro, o almeno così ci auguriamo: un Core i3-12100 di passata generazione costa circa 130 euro e se il nuovo Intel N300 dovesse avere un prezzo troppo vicino alle tre cifre, ci sarebbero davvero pochi motivi per preferirlo all’entry level Alder Lake, che con 4 core e 8 thread si configura come valida opzione anche per PC da gaming di fascia bassa.

Un processore dual core nel 2023 è inaspettato, specialmente considerando il numero ridotto di applicazioni in cui avrebbe senso usarlo; considerando però che si tratta di indiscrezioni, prima di trarre conclusioni aspettiamo l’annuncio ufficiale e i primi test sul campo.