Di software per usare ChatGPT ne abbiamo visti parecchi negli ultimi mesi, ma nessuno è come questo: uno sviluppatore ha creato un client per Windows 3.1, scritto in C, che usa le API Windows standard e compilato con Open Watcom v2.

Si chiama WinGPT e funziona su versioni 16 bit o 32 bit di Windows 3.1 o successivi, quindi dovreste poterlo eseguire anche su Windows 95, Windows 98 e Windows 7. Ovviamente sulla macchina dev’essere presente anche Winsock, la libreria che serve a usare i protocolli di rete TCP/IP.

Tramite il proprio account Twitter, lo sviluppatore racconta che “WinGPT si connette in modo nativo all’API di OpenAI tramite TLS 1.3, quindi non è necessario un Proxy su una macchina moderna per terminare il TLS”. Lo sviluppatore ha poi avvertito che il programma non è sicuro, ma se usate ancora un PC con Windows 3.1, di certo la cosa non vi creerà problemi.

Lo sviluppo non è stato privo di sfide, compresa quella di creare un’icona: lo sviluppatore si è dovuto affidare al vecchissimo Borland Image Editor, un “semplice clone di Microsoft Paint che crea file ICO”.

WinGPT non è il primo software retrò creato da questo sviluppatore, che in passato ha lavorato a Windle: si tratta di un clone del popolare Wordle, anch’esso sviluppato per Windows 3.1.