Mancano ormai pochi mesi al debutto sul mercato dei nuovi processori “Raptor Lake” di Intel. Tra le novità di queste CPU troviamo l’impiego di P-Core (Performance Core) basati sulla nuova architettura Raptor Cove, mentre gli E-Core (Efficiency Core) godranno di un maggior quantitativo di cache e performance migliorate. Il numero massimo di core messi a disposizione dovrebbe essere di 24 (con 32 thread – 8 P-Core e 16 E-Core), mentre il TDP dovrebbe rimanere lo stesso degli attuali Alder Lake.

Recentemente, @Benchleaks ha pubblicato i risultati ottenuti in Geekbench 5 da un prototipo di Core i9-13900K, che ha sfoggiato un’impressionante frequenza di boost di quasi 5,8GHz (5,77GHz). Questo gli ha consentito di ottenere punteggi superiori del 10% rispetto all’attuale i9-12900K in carichi di lavoro single thread e del 47% in quelli multi thread. Sicuramente, per quanto riguarda quest’ultimo dato il raddoppio del numero di E-core è stato determinante. Ricordiamo che si tratta ancora di un Engineering Sample, quindi il modello finale potrebbe offrire prestazioni ancora superiori.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core i9-13900K (24C 32T)

Min/Max/Avg: 5503/5790/5770 MHz

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 2212, +28.0%

Multi: 25497, +137.3%https://t.co/PTpqMnMPOH — Benchleaks (@BenchLeaks) August 5, 2022

Oltre a Intel, anche AMD sta puntando sull’aumento delle frequenze di clock, che sui futuri processori Ryzen serie 7000, basati sull’architettura Zen 4, dovrebbero arrivare sino a 5,5GHz (e possibilmente anche oltre). Forse non dovremo aspettare molto prima di vedere chip in grado di arrivare sino a 6GHz in maniera ufficiale, ma probabilmente i più abili overclocker saranno capaci di ottenere tali frequenze senza troppi problemi.

Come vi abbiamo riferito in questa precedente notizia, Intel dovrebbe lanciare le CPU “Raptor Lake” per desktop nel corso del prossimo autunno, mentre le varianti mobile, inizialmente previste per l’inizio del 2023, sono state anticipate a fine 2022. Infine, un paio di settimane fa vi abbiamo riportato che test effettuati su un esemplare di CPU Core i7-13700K avrebbero confermato che i processori Raptor Lake beneficeranno dell’impiego di memorie DDR5, con performance multi-core superiori del 20%. Trovate tutti i dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.