Dopo il lancio della potentissima GeForce RTX 4090, e il prossimo arrivo della RTX 4080 16GB (e la cancellazione del modello da 12GB), molti videogiocatori stanno attendendo con trepidazione l’annuncio della RTX 4070, nuova proposta di fascia medio alta che andrà a prendere il posto dell’attuale RTX 3070 Ti.

Sono trapelate alcune foto di questa scheda non ancora presentata ufficialmente da NVIDIA (sebbene non siano ancora state pubblicate) e il canale YouTube “Moore’s Law Is Dead” ne ha commissionato il render a un artista che si occupa di modellazione 3D, così da proteggere la fonte.

Dal punto di vista del design, la nuova RTX 4070 presenterà ancora una volta un generoso dissipatore con due ventole contrapposte, soluzione già adottata nella precedente generazione di schede grafiche basate sull’architettura Ampere, in particolare sulla RTX 3070 Ti, che era dotata di una più energivora GPU GA104 rispetto al modello RTX 3070 “standard”. Questo potrebbe suggerire anche che una eventuale 4070 Ti potrebbe utilizzare un sistema di dissipazione più corposo. Del resto, è plausibile che la recentemente “cancellata” RTX 4080 12GB potrebbe essere commercializzata nuovamente in futuro come RTX 4070 Ti, quindi questa supposizione potrebbe essere sensata.

Photo Credit: Moore's Law Is Dead

Photo Credit: Moore's Law Is Dead

Inoltre, è possibile notare che le ventole stesse sono più grandi rispetto al passato, estendendosi per tutta la larghezza della scheda, così da generare una flusso d’aria maggiore abbassando allo stesso tempo il rumore generato, come spiegato in precedenza di un ingegnere di NVIDIA relativamente alla RTX 4090.

Ricordiamo che il render, seppur apparentemente basato su foto reali, va preso ugualmente com un rumor, soprattutto considerando che l’azienda californiana potrebbe rivedere i propri piani dopo la recente cancellazione della RTX 4080 12GB. Al momento, non sono ancora state pubblicate in rete foto o confezioni di presunte RTX 4070, quindi è impossibile dimostrare la veridicità di queste informazioni.