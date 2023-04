SkatterBencher, un overclocker di Asus, ha recentemente pubblicato un video in cui è mostra come è riuscito a spingere il processore AMD Ryzen 7 7800X3D a 5.4 GHz, nonostante le limitazioni di overclock del chip superate grazie al generatore di clock esterno per incrementare la frequenza dei core presenti sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair X670E Hero. Infatti, ricordiamo che la tecnologia di impilamento 3D utilizzata dall’azienda di Sunnyvale per la realizzazione della sua tecnologia 3D V-Cache disabilita l’overclocking manuale sulla CPU, ad eccezione delle funzionalità Precision Boost Overdrive (PBO) e del Curve Optimizer.

La strategia di overclocking è complessa ma efficace: Precision Boost Overdrive serve a evitare limitazioni di potenza sul chip, il generatore di clock esterno incrementa le frequenze e il Curve Optimizer sovralimenta il chip oltre le tensioni di fabbrica per mantenere stabili le frequenze di clock. Il risultato è un picco di 5,4GHz su un singolo core e 4,85GHz su tutti gli otto core a tensioni inferiori a 1.2V, con un aumento del 7.7% delle frequenze di boost e del 10% delle frequenze dei singoli core rispetto alle specifiche standard. A quanto pare, SkatterBencher non vuole di certo fermarsi qui, dato che sta lavorando ad altri metodi, alcuni dei quali sono stati in grado di portare il processore sino a 5,6GHz.

Photo Credit: SkatterBencher

Photo Credit: SkatterBencher

Con una frequenza di clock di 5,4GHz, il processore ha praticamente la stessa potenza di un Ryzen 7 7700X standard, con l’aggiunta della cache 3D V-Cache per un ulteriore miglioramento delle prestazioni nel gaming. Tuttavia, è importante valutare anche l’affidabilità e la durata nel tempo dei chip sottoposti a overclocking così estremo, poiché questa pratica può ridurre la vita utile del componente e aumentare il rischio di malfunzionamenti o guasti. Pertanto, è consigliabile procedere con cautela e informarsi adeguatamente prima di effettuare modifiche così significative al proprio hardware.