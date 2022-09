I processori AMD Ryzen 7000 (nome in codice “Raphael“) sono già in vendita (nello specifico i modelli Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X), insieme alle schede madri basate sui chipset X670 e X670E, portando con sé tutte le novità inerenti alla nuova microarchitettura Zen 4, come un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Sebbene al momento la serie di processori della linea Ryzen Threadripper non sia stata ancora aggiornata, l’azienda di Sunnyvale sta già testando i nuovi Ryzen Threadripper 7000, conosciuti anche come “Storm Peak“, che sicuramente sono molto attesi dai professionisti che eseguono software piuttosto pesanti e che sfruttano soprattutto carichi di lavoro multi core.

Infatti, recentemente il noto leaker Benchleaks ha individuato una CPU a 64 core, identificata come “AuthenticAMD AMD Eng Sample: 100-000000454-20_Y [Family 25 Model 24 Stepping 1]” nel programma Einstein@Home, che non corrisponde ad alcun processore AMD conosciuto. Proprio per questo, è altamente probabile che si tratti di Engineering Sample di Ryzen Threadripper 7000 con 64 core Zen 4.

Another Model 116 (probably Phoenix)

AMD Eng Sample: 100-000000954-31_Nhttps://t.co/jF3y9YKOIA First Storm Peak sample

AMD Eng Sample: 100-000000454-20_Yhttps://t.co/eyhyJtmIS2 — Benchleaks (@BenchLeaks) September 28, 2022

Purtroppo Einstein@Home non consente di fare qualche ipotesi sulle sue prestazioni reali e sul distacco, a livello di prestazioni, rispetto all’attuale serie Ryzen Threadripper 5000WX. Tuttavia, non dovremo attendere poi molto per avere i chip sottomano, in quanto il loro debutto sul mercato è previsto per la prima metà del 2023. Inoltre, sembra che AMD stia testando anche le future APU “Phoenix Point“, in quanto un esemplare è stato avvistato in funzione su Rosetta@Home.

