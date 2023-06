L’intelligenza artificiale (AI) non è più un concetto futuristico, ma una realtà che sta rimodellando molti settori, compreso quello dello sviluppo software. Secondo un sondaggio fatto da GitHub, che ha intervistato 500 sviluppatori aziendali statunitensi, il 92% dei programmatori utilizza strumenti di IA, sia dentro che fuori dal lavoro.

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare gli sviluppatori a migliorare la qualità del codice, a velocizzare i risultati e a ridurre gli incidenti a livello di produzione. Alcuni degli strumenti di IA più popolari sono GitHub Copilot, uno strumento di intelligenza artificiale basato sul cloud sviluppato da GitHub e OpenAI per assistere gli utenti con il completamento automatico del codice, e ChatGPT, un modello avanzato di elaborazione del linguaggio naturale in grado di generare testo per vari scopi, come la scrittura di codice, la creazione di app o la riscrittura e il miglioramento di contenuti esistenti.

Ma l’intelligenza artificiale non è solo uno strumento per gli sviluppatori, è anche un’abilità che devono imparare e padroneggiare. L’indagine ha rilevato che il 70% degli sviluppatori ritiene che l’utilizzo di strumenti di codifica AI offrirà loro un vantaggio nel lavoro, con l’aggiornamento professionale come principale vantaggio seguito dall’aumento della produttività.

Inbal Shani, chief product officer di GitHub, ha detto: “I responsabili dell’ingegneria dovranno chiedersi se misurare il volume di codice sia ancora il modo migliore per misurare la produttività e la produzione“. La risposta è no. Shani ha aggiunto: “In definitiva, il modo per innovare su scala è quello di potenziare gli sviluppatori migliorando la loro produttività, aumentando la loro soddisfazione e consentendo loro di fare il loro lavoro migliore, ogni giorno“.

Secondo l’indagine, “gli sviluppatori vogliono aggiornarsi, progettare soluzioni, ricevere feedback dagli utenti finali ed essere valutati in base alle loro capacità di comunicazione“. In altre parole, la generazione di codice con l’intelligenza artificiale è un mezzo per raggiungere un fine, non un fine in sé.

Ciò è in linea con la convinzione che la qualità del codice rispetto alla quantità di codice debba rimanere una delle principali metriche di performance. Il timore è che gli strumenti di programmazione con intelligenza artificiale facciano sì che i manager si concentrino ancora di più sull’obiettivo di produrre più codice piuttosto che sul fornire codice di qualità.

Inoltre, come ha detto Mark Collier, COO della OpenInfra Foundation, all’OpenInfra Summit di Vancouver, “la comunità Python è alle prese con le revisioni del codice generato dall’IA, spesso perché è una schifezza e la persona che lo ha inviato non sa spiegarlo perché non l’ha scritto“.

Questo sta diventando un problema reale. Sì, potete chiedere a ChatGPT di scrivere un programma per voi, ma se non capite cosa state facendo o il codice che state “scrivendo”, il codice sarà comunque spazzatura.