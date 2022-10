La nuova ammiraglia di casa NVIDIA, la GeForce RTX 4090, è sicuramente un mostro di potenza ma necessita anche di molta energia per poter funzionare a pieno regime. Per alimentare al meglio la scheda, l’azienda californiana ha usato il connettore a 16 pin introdotto originariamente sulla serie RTX 30, in grado di fornire ben 600W.

In confezione, NVIDIA fornisce un adattatore in grado di prelevare l’energia da quattro connettori a 8 pin PCIe, ma, stando alle analisi effettuate da Igor Wallossek di Igor’s Lab, si tratta in un vero e proprio adattatore attivo, dato che è capace di rilevare quale dei quattro connettori a 8 pin è collegato. Servono tre connettori a 8 pin per far funzionare la scheda, che ricordiamo avere un TDP di 450W, ma, grazie a uno stratagemma, è possibile far arrivare fino a 600W.

Tuttavia, il procedimento è potenzialmente pericoloso in quanto aumenta il carico per singolo connettore e quindi è assolutamente sconsigliato. Igor, ovviamente, farebbe di tutto per la scienza e non si è certo tirato indietro. Prima di procedere, ricordiamo che il connettore di alimentazione 12VHPWR presenta quattro piccoli fili, due dei quali sono attivi e indicano alla scheda video se sia o meno sicuro effettuare il boot a seconda di quanti connettori a 8 pin siano collegati.

Photo Credit: Igor's Lab

Wallossek ha scoperto che collegando anche solo il connettore ausiliario a due pin di un connettore PCIe a 6+2 pin si può ingannare l’adattatore facendogli credere che un connettore completo a 8 pin sia inserito. In questo modo, penserà che tutti e quattro i connettori siano attivi e sarà in grado di fornire sino a 600W. Inoltre, Wallossek, dopo un’ulteriore analisi, ha scoperto che è possibile effettuare la stessa operazione mettendo in cortocircuito i due fili che fungono da sensore per dire alla scheda quali sono i connettori attivi. Collegare tre connettori PCIe a 8 pin per fornire sino a 600W, eccedendo quindi il loro carico massimo consigliato, potrebbe essere pericoloso, dato che i fili potrebbero surriscaldarsi e portare anche a principi di incendio.

Questo evidenzia anche l’esigenza di utilizzare adattatori affidabili e che quindi non consentano di erogare più di 150W per singolo connettore a 8 pin.