Spesso si tratta di scherzi o leggende metropolitane, ma talvolta succede qualcosa di totalmente inaspettato durante gli acquisti online, anche su un gigante dell’e-commerce come Amazon. Recentemente, un uomo brasiliano che risponde al nome di Mauricio Takeda ha pubblicato un video nel quale effettua l’unboxing della sua nuova fiammante PALIT GeForce RTX 3090 Ti GameRock, indubbiamente una delle schede grafiche più potenti attualmente sul mercato.

L’acquisto è stato effettuato in occasione del recente Prime Day, periodo durante il quale Amazon ha fornito la possibilità, agli abbonati al servizio Prime, di accedere a una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati, tra cui anche figuravano diverse schede video, compresa quella comprata da Mauricio per la modica cifra di 14.500 RBL (circa 2.591 euro). Purtroppo, quando ha aperto la confezione (non sigillata) dell’articolo, al suo interno non ha trovato altro che vasi di sabbia.

Photo Credit: MauriSousa_

Ovviamente, viste le circostanze, l’uomo ha immediatamente effettuato un reclamo, ma a quanto pare Amazon, dopo vari messaggi, non ha fatto alcun passo in avanti per risolvere il problema e, anzi, ha inviato un link per poter eliminare l’account definitivamente. Mauricio, a questo punto, ha intentato una causa presso la Small Claims Court e solo a questo punto, dopo che la notizia è stata ripresa anche dai media a livello nazionale, Amazon ha cercato di venirgli incontro.

Sempre nel corso del Prime Day, anche un altro utente, Patrick Kennedy, è stato vittima di una truffa. Infatti, nonostante avesse regolarmente acquistato una GeForce RTX 3090, il pacco conteneva invece il modello RTX 3070.

Scammed by Amazon. Bought a new @TEAMEVGA @NVIDIA RTX 3090 (Amazon seller.) It arrived. Box seals broken. Inside was a RTX 3070. 🙁 pic.twitter.com/ECMyn0eEfP — Patrick J Kennedy (@Patrick1Kennedy) July 21, 2022

Purtroppo, situazioni di questo genere possono accadere, soprattutto se si ricevono a casa articoli privi di sigilli sulla confezione che vengono proposti come nuovi. Allo scopo di tutelarvi, in particolar modo se si tratta di oggetti costosi, sarebbe bene riprendere l’intero unboxing.